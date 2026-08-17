Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (17), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A colisão aconteceu em um trecho com obras paralisadas e provocou congestionamento no sentido São Paulo.
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A ocorrência foi registrada às 8h16, no km 143 da Dutra. Segundo o Centro de Controle Operacional da RioSP, equipes de resgate e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para atender a ocorrência.
De acordo com a concessionária, houve uma colisão traseira entre a moto e o veículo de passeio. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e uma terceira ficou ilesa.
Trânsito na Dutra
Durante o atendimento às vítimas, a faixa 2, à direita, permaneceu interditada. O bloqueio provocou congestionamento entre os km 136 e 143, no sentido São Paulo.
Motoristas que trafegavam pela região precisaram redobrar a atenção devido à interdição e à presença das equipes de atendimento na pista.
Trecho tem obras paralisadas
O acidente ocorreu em um trecho da Dutra que passa por obras atualmente paralisadas em São José dos Campos. A área tem registrado diversos acidentes nos últimos 10 dias, aumentando a preocupação de motoristas que utilizam a rodovia.
A ocorrência desta segunda-feira reforça o cenário de atenção no trecho, especialmente nos horários de maior movimento.