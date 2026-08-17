Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (17), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A colisão aconteceu em um trecho com obras paralisadas e provocou congestionamento no sentido São Paulo.

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A ocorrência foi registrada às 8h16, no km 143 da Dutra. Segundo o Centro de Controle Operacional da RioSP, equipes de resgate e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para atender a ocorrência.