Maísa Kézia da Silva Leite, de 20 anos, morreu após passar mal em uma rua do bairro Araretama, em Pindamonhangaba, na noite de domingo (16).
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a jovem chegou a ser levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas, de acordo com o boletim policial, já deu entrada na unidade sem vida.
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Com ela, em um dos bolsos da roupa, foi localizada uma garrafa plástica contendo um líquido incolor, suspeita de ser “lança-perfume”. A embalagem foi recolhida e entregue às autoridades policiais.
Em depoimento prestado na delegacia, o pai da vítima relatou que se preparava para ir à igreja quando recebeu a notícia de que a filha havia caído na estrada.
Ao chegar ao local indicado por moradores, Maísa já estava inconsciente. Ele afirmou ter conhecimento de que a jovem, que não morava com ele, fazia uso de entorpecentes.
O caso foi registrado como morte suspeita. As investigações vão determinar a causa exata do óbito.