Maísa Kézia da Silva Leite, de 20 anos, morreu após passar mal em uma rua do bairro Araretama, em Pindamonhangaba, na noite de domingo (16).

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a jovem chegou a ser levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas, de acordo com o boletim policial, já deu entrada na unidade sem vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp