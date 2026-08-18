Um pedreiro identificado como Alexandre Messias do Nascimento Barcelos, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (15), no bairro Jardim do Vale, em Jacareí. O crime aconteceu às 23h24 na avenida Vicência Batista da Silva, em frente a um estacionamento.

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O jovem havia acabado de guardar seu veículo no local quando foi surpreendido e alvejado na via pública . Uma equipe médica de urgência foi acionada ao local, mas constatou o óbito ainda na cena do crime . A perícia encontrou cápsulas de munições de calibres 9 mm, .380 e .38 no local .