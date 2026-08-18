Um pedreiro identificado como Alexandre Messias do Nascimento Barcelos, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (15), no bairro Jardim do Vale, em Jacareí. O crime aconteceu às 23h24 na avenida Vicência Batista da Silva, em frente a um estacionamento.
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O jovem havia acabado de guardar seu veículo no local quando foi surpreendido e alvejado na via pública
Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram uma motocicleta com suspeitos no momento dos disparos
A vítima já havia sofrido um atentado a tiros cerca de dois meses antes, ocasião em que foi atingida por dois disparos e permaneceu internada com um projétil alojado no pulmão
Após a alta médica, o homem vinha trabalhando como pedreiro, frequentando a igreja com a família e demonstrava o desejo de mudar de vida, sem relato de novas ameaças
O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação.