18 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTO COM 15 TIROS

Jovem executado no Vale estava 'indo à igreja' e queria 'mudar'

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um pedreiro identificado como Alexandre Messias do Nascimento Barcelos, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (15), no bairro Jardim do Vale, em Jacareí. O crime aconteceu às 23h24 na avenida Vicência Batista da Silva, em frente a um estacionamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O jovem havia acabado de guardar seu veículo no local quando foi surpreendido e alvejado na via pública. Uma equipe médica de urgência foi acionada ao local, mas constatou o óbito ainda na cena do crime. A perícia encontrou cápsulas de munições de calibres 9 mm, .380 e .38 no local.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram uma motocicleta com suspeitos no momento dos disparos

A vítima já havia sofrido um atentado a tiros cerca de dois meses antes, ocasião em que foi atingida por dois disparos e permaneceu internada com um projétil alojado no pulmão. Naquela ocasião, o suspeito apontado era um adolescente que chegou a ser apreendido, mas acabou colocado em liberdade. A familiar afirmou acreditar na relação entre os dois episódios.

Após a alta médica, o homem vinha trabalhando como pedreiro, frequentando a igreja com a família e demonstrava o desejo de mudar de vida, sem relato de novas ameaças.

O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação. 

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários