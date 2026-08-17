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ALTO DA PONTE

Motociclista morre em colisão com ônibus em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Motociclista morreu após colidir com ônibus no bairro Alto da Ponte
Motociclista morreu após colidir com ônibus no bairro Alto da Ponte

Um motociclista de 43 anos morreu após um acidente envolvendo um ônibus da frota de transporte público de São José dos Campos. A colisão ocorreu por volta das 6h35 de sábado (15), na avenida Rui Barbosa, no bairro Alto da Ponte, nas proximidades do acesso à rodovia SP-50 (rodovia Monteiro Lobato).

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De acordo com o registro policial, o motorista do ônibus, de 62 anos, e o cobrador, de 24 anos, relataram que, enquanto o coletivo estava parado no acesso à rodovia, a motocicleta, uma Yamaha Factor YBR 125 ED, com placa de Guararema, que trafegava no sentido bairro-centro, colidiu contra a parte dianteira direita do ônibus, na região do para-choque e do conjunto óptico frontal.

Logo após o impacto, o motorista retirou o ônibus da pista para desobstruir a via e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.

A vítima estava consciente, apresentava movimentação parcial dos membros do lado esquerdo e tinha ferimentos visíveis, especialmente no joelho esquerdo. Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde morreu.

A motocicleta foi recolhida administrativamente pela Polícia Militar devido a irregularidades administrativas. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação.

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