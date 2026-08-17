Um motociclista de 43 anos morreu após um acidente envolvendo um ônibus da frota de transporte público de São José dos Campos. A colisão ocorreu por volta das 6h35 de sábado (15), na avenida Rui Barbosa, no bairro Alto da Ponte, nas proximidades do acesso à rodovia SP-50 (rodovia Monteiro Lobato).

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De acordo com o registro policial, o motorista do ônibus, de 62 anos, e o cobrador, de 24 anos, relataram que, enquanto o coletivo estava parado no acesso à rodovia, a motocicleta, uma Yamaha Factor YBR 125 ED, com placa de Guararema, que trafegava no sentido bairro-centro, colidiu contra a parte dianteira direita do ônibus, na região do para-choque e do conjunto óptico frontal.