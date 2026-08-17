17 de agosto de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Lorena: procurado por feminicídio é preso após fugir pelo telhado

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um foragido da Justiça, procurado por feminicídio, foi localizado e preso no bairro Vila Brito, em Lorena. A prisão ocorreu no domingo (16), após abordagem de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Segundo a polícia, o suspeito resistiu à abordagem e fugiu pelos telhados de residências do bairro, mas foi alcançado pelos agentes. Após a confirmação do mandado de prisão, ele foi conduzido ao plantão policial, onde permanece à disposição da Justiça.

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