17 de agosto de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurada por exploração de adolescentes é presa em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Uma mulher procurada pela Justiça e acusada de favorecimento à prostituição e exploração sexual de adolescentes foi presa no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

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A prisão ocorreu no domingo (16), após abordagem de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Após confirmação do mandado de prisão, ela foi conduzida ao plantão policial e permaneceu presa, à disposição da Justiça.

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