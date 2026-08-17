Uma mulher procurada pela Justiça e acusada de favorecimento à prostituição e exploração sexual de adolescentes foi presa no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

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A prisão ocorreu no domingo (16), após abordagem de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).