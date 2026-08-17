A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo já analisou 70 imagens de câmeras de monitoramento privadas durante a investigação preliminar instaurada para apurar o relato de uma suposta abordagem ao motorista de Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo.

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Uma das novas imagens mostra o veículo chegando à rua Joinville, região do Planalto Paulista, na capital, às 21h58. Às 22h24, uma viatura da Polícia Militar passa pelo local, mas segue sem parar. Não houve desembarque de policiais nem contato com o motorista, de acordo com a SSP. O veículo deixa a região às 22h26, sem que seja registrada qualquer abordagem ou perseguição policial.