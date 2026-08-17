17 de agosto de 2026
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ELEIÇÕES

VEJA: PM analisa imagens e não vê abordagem a motorista de Haddad

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP
Vídeo mostra movimentação na rua Joinville
Vídeo mostra movimentação na rua Joinville

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo já analisou 70 imagens de câmeras de monitoramento privadas durante a investigação preliminar instaurada para apurar o relato de uma suposta abordagem ao motorista de Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo.

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Uma das novas imagens mostra o veículo chegando à rua Joinville, região do Planalto Paulista, na capital, às 21h58. Às 22h24, uma viatura da Polícia Militar passa pelo local, mas segue sem parar. Não houve desembarque de policiais nem contato com o motorista, de acordo com a SSP. O veículo deixa a região às 22h26, sem que seja registrada qualquer abordagem ou perseguição policial.

Segundo a SSP, a viatura que aparece nas imagens é diferente daquela que foi vista realizando o policiamento na região onde o candidato reside. Até o momento, nenhum indício de procedimento irregular por parte das equipes policiais foi identificado.

As imagens contradizem as alegações de Fernando Haddad de que, na noite de terça-feira (11), policiais teriam acompanhado o carro em abordagem fora do padrão.

O caso segue sob investigação.

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