Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Maresias, em São Sebastião. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (14), após uma breve perseguição e luta corporal, que terminou com um dos envolvidos ferido.

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Durante patrulhamento preventivo na madrugada, a equipe foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas) para verificar uma denúncia de tráfico de entorpecentes. Após uma tentativa de fuga, P.S.S., de 35 anos, e M.G.S.S., de 30, foram alcançados pelos agentes.