Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Maresias, em São Sebastião. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (14), após uma breve perseguição e luta corporal, que terminou com um dos envolvidos ferido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante patrulhamento preventivo na madrugada, a equipe foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas) para verificar uma denúncia de tráfico de entorpecentes. Após uma tentativa de fuga, P.S.S., de 35 anos, e M.G.S.S., de 30, foram alcançados pelos agentes.
M.G.S.S. resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com um dos agentes. Durante a ação, ele acabou se ferindo. O homem foi encaminhado ao hospital e, após receber atendimento médico, levado à delegacia, onde foi preso em flagrante.
No local onde ele estava hospedado, foram apreendidos cerca de 29 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, embalagens para fracionamento de drogas, R$ 173 em dinheiro, dois celulares, duas facas e anotações.
O outro suspeito, P.S.S., foi liberado por falta de elementos que indicassem sua participação no crime.