17 de agosto de 2026
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RESISTIU À PRISÃO

Homem é preso por tráfico após luta corporal com GCM em Maresias

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSS
Homem é preso pela GCM em São Sebastião
Homem é preso pela GCM em São Sebastião

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Maresias, em São Sebastião. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (14), após uma breve perseguição e luta corporal, que terminou com um dos envolvidos ferido.

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Durante patrulhamento preventivo na madrugada, a equipe foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas) para verificar uma denúncia de tráfico de entorpecentes. Após uma tentativa de fuga, P.S.S., de 35 anos, e M.G.S.S., de 30, foram alcançados pelos agentes.

M.G.S.S. resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com um dos agentes. Durante a ação, ele acabou se ferindo. O homem foi encaminhado ao hospital e, após receber atendimento médico, levado à delegacia, onde foi preso em flagrante.

No local onde ele estava hospedado, foram apreendidos cerca de 29 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, embalagens para fracionamento de drogas, R$ 173 em dinheiro, dois celulares, duas facas e anotações.

O outro suspeito, P.S.S., foi liberado por falta de elementos que indicassem sua participação no crime.

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