Um homem de 31 anos foi preso em São Sebastião após furtar batatas, sabonetes, desodorante e duas peças de picanha de um supermercado.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (13), por volta das 22h, na região central. Ele guardou as mercadorias em uma mochila e deixou o local sem realizar o pagamento.

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