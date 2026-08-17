17 de agosto de 2026
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Homem é preso furtando picanha e batatas em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PMSS

Um homem de 31 anos foi preso em São Sebastião após furtar batatas, sabonetes, desodorante e duas peças de picanha de um supermercado.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (13), por volta das 22h, na região central. Ele guardou as mercadorias em uma mochila e deixou o local sem realizar o pagamento.

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Na saída, foi abordado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) e preso em flagrante.

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