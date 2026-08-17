17 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ameaça matar mulher com facão e é preso em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso em Ilhabela após ameaçar mulher com um facão
Homem foi preso em Ilhabela após ameaçar mulher com um facão

Um homem foi preso após ameaçar a companheira com um facão no bairro Barra Velha, em Ilhabela. A prisão ocorreu no sábado (15), após acionamento da Polícia Militar para intervir em uma situação de violência doméstica.

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A vítima relatou que, após uma discussão, o acusado, de posse de um facão, a teria ameaçado de morte. No imóvel, o suspeito e o facão foram localizados.

Ambos foram encaminhados para depor na delegacia local, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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