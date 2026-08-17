Um homem foi preso após ameaçar a companheira com um facão no bairro Barra Velha, em Ilhabela. A prisão ocorreu no sábado (15), após acionamento da Polícia Militar para intervir em uma situação de violência doméstica.

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A vítima relatou que, após uma discussão, o acusado, de posse de um facão, a teria ameaçado de morte. No imóvel, o suspeito e o facão foram localizados.