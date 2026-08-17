Um homem foi preso por ameaçar de morte a ex-companheira e as duas filhas dela na noite de sexta-feira (14), no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.

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Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para prestar atendimento e encontraram o suspeito em frente à residência da vítima.