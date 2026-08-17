Um homem foi preso por ameaçar de morte a ex-companheira e as duas filhas dela na noite de sexta-feira (14), no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.
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Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para prestar atendimento e encontraram o suspeito em frente à residência da vítima.
A vítima, de 35 anos, relatou que manteve um relacionamento de seis meses com o agressor, mas que estavam separados há cerca de quatro meses. Segundo o depoimento, o homem viajou de Pernambuco diretamente para a casa dela, onde fez as ameaças, dizendo que "se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém", e afirmando que mataria ela e as duas filhas dela.
As partes foram conduzidas à delegacia para prestar depoimentos. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.