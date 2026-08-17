17 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após ameaçar matar ex e duas crianças em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por ameaçar de morte a ex-companheira e as duas filhas dela na noite de sexta-feira (14), no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para prestar atendimento e encontraram o suspeito em frente à residência da vítima. 

A vítima, de 35 anos, relatou que manteve um relacionamento de seis meses com o agressor, mas que estavam separados há cerca de quatro meses. Segundo o depoimento, o homem viajou de Pernambuco diretamente para a casa dela, onde fez as ameaças, dizendo que "se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém", e afirmando que mataria ela e as duas filhas dela.

As partes foram conduzidas à delegacia para prestar depoimentos. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários