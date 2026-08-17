A região do Vale do Paraíba lamenta a perda do missionário redentorista e jornalista Padre Antônio César Moreira Miguel, falecido no último sábado (15), aos 81 anos. O religioso estava internado na Santa Casa de Guaratinguetá e teve a morte confirmada às 22h pela Província Nossa Senhora Aparecida, que não divulgou a causa do óbito.

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Natural de Cachoeira Paulista, Padre César dedicou 61 anos à vida religiosa e 55 ao sacerdócio. Pioneiro nos meios de comunicação católicos, foi o primeiro diretor da TV Aparecida e atuou em emissoras de rádio como Globo, Excelsior, Record, Capital, América, Difusora de Goiânia e Rádio Aparecida.