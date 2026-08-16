“Doce e alegre”, “sorriso” e “alegria contagiante” são algumas das palavras usadas por familiares e amigos para definir Sibele Pereira dos Santos Lima Mazetti, que morreu aos 33 anos. Nas redes sociais, as homenagens destacam a personalidade carinhosa e a felicidade que ela transmitia nos encontros com pessoas próximas.

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A despedida de Sibele será realizada nesta segunda-feira (17), em Jacareí. Segundo comunicado da família, as últimas homenagens acontecem das 11h às 15h, no Campo das Oliveiras, localizado na avenida Siqueira Campos, 263, no Centro.