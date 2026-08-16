“Doce e alegre”, “sorriso” e “alegria contagiante” são algumas das palavras usadas por familiares e amigos para definir Sibele Pereira dos Santos Lima Mazetti, que morreu aos 33 anos. Nas redes sociais, as homenagens destacam a personalidade carinhosa e a felicidade que ela transmitia nos encontros com pessoas próximas.
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A despedida de Sibele será realizada nesta segunda-feira (17), em Jacareí. Segundo comunicado da família, as últimas homenagens acontecem das 11h às 15h, no Campo das Oliveiras, localizado na avenida Siqueira Campos, 263, no Centro.
Após a cerimônia, o sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, em Jacareí.
‘Era risos e mais risos’
Entre as mensagens publicadas após a morte, amigos ressaltaram a maneira alegre com que Sibele era lembrada.
“Uma grande amiga, que por todo lugar que passava deixava sua alegria contagiante, era risos e mais risos. Descansa em paz, minha amiga”, escreveu Patrícia Ferreira.
Aparecida Rocha também se despediu da amiga destacando o sorriso e a risada de Sibele.
“Vá em paz, minha amiga linda, do sorriso e risada mais linda ainda. Você vai fazer muita falta aqui para nós”, publicou.
Em outra homenagem, Rosa Silva lembrou momentos compartilhados com Sibele e afirmou que ainda não conseguia acreditar na perda.
“Tão iluminada, a mais feliz dos nossos passeios. Não dá para acreditar. Sibele, descansa em paz”, escreveu.
‘Não tenho nem palavras’
A despedida também foi marcada por mensagens de pessoas que demonstraram a dimensão da dor provocada pela morte.
“Não tenho nem palavras pra dizer o quanto está doendo... Amiga, te amo muito”, publicou Isabel Galdino.
Luzimar Pereira também lamentou a morte de Sibele e a chamou de “sobrinha querida”.
“Meu Deus, Sibele, não acredito que você nos deixou. Descanse em paz, minha sobrinha querida”, escreveu.
As mensagens publicadas nas redes sociais foram acompanhadas de manifestações de solidariedade aos familiares e amigos.
“Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos”, escreveu Patrícia.
Despedida em Jacareí
A cerimônia de despedida acontece nesta segunda-feira (17), das 11h às 15h, na Sala Paris do Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí.
O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, após a cerimônia.