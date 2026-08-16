ORCINO ANIBAL FERREIRA DA SILVA

Idade: 94 anos

Data de falecimento: 16/08/2026

Velório: Outra cidade

Sepultamento: Cemitério do Carmo/Itaquera/São Paulo - 17/08/2026 às 17h

CARLOS EDUARDO MELCHIOR

Idade: 71 anos

Data de falecimento: 16/08/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC - 17/08/2026 às 17h

FATIMA APARECIDA GABRY

Idade: 47 anos

Data de falecimento: 16/08/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC - 17/08/2026 às 16h