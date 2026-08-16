ORCINO ANIBAL FERREIRA DA SILVA
Idade: 94 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Outra cidade
Sepultamento: Cemitério do Carmo/Itaquera/São Paulo - 17/08/2026 às 17h
CARLOS EDUARDO MELCHIOR
Idade: 71 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC - 17/08/2026 às 17h
FATIMA APARECIDA GABRY
Idade: 47 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC - 17/08/2026 às 16h
LUIZ CANDIDO DA SILVA
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Urbam Sala 4 - 16/08/2026, das 20h às 13h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 17/08/2026 às 13h30
ELCIO FREITAS ESCOCARD
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC - 17/08/2026 às 13h
VALMIR PEREZ CORREA
Idade: 93 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC - 17/08/2026 às 13h
JOSÉ BENEDITO DA CRUZ
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC - 17/08/2026 às 10h30
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO
Idade: 46 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo/SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo/SJC - 17/08/2026 às 10h
HELOIZA BATISTA DOS SANTOS
Idade: 2 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 17/08/2026 às 9h
SARAH CRISTINA SILVA MARTINS DAS NEVES
Idade: 22 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Igreja Evangélica
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC - 17/08/2026 às 9h
HELENA BATISTA DOS SANTOS
Idade: 2 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 17/08/2026 às 9h
ROSA MARIA PICCINATO
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC - 16/08/2026 às 16h30
JOAQUIM FERNANDES NETO
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC - 16/08/2026 às 16h30
ADILSON MASSILON DA SILVA
Idade: 46 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Urbam Sala 5 - 16/08/2026, das 5h30 às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 16/08/2026 às 16h
GEORGINA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA
Idade: 90 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC - 16/08/2026 às 16h
JOSE DE ALMEIDA SANTOS
Idade: 90 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Natividade da Serra/SP - 16/08/2026 às 16h
ONILDO DA COSTA
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal do Indaiá/Caraguatatuba/SP - 16/08/2026 às 16h
JOÃO BOSCO DONIZETTI DA ROSA
Idade: 64 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC - 16/08/2026 às 16h
(NATIMORTO) MANUELA SANTOS MELO
Idade: 0
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 16/08/2026 às 15h30
ALFEU PALOMARES FERNANDES
Idade: 85 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC - 16/08/2026 às 15h
ADILA DAYSE DA SILVA ALMEIDA
Idade: 39 anos
Data de falecimento: 14/08/2026
Velório: Urbam Sala 2 - 15/08/2026, das 20h às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo/SJC - 16/08/2026 às 15h
MARIA APARECIDA DUTRA DOS REIS
Idade: 95 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 16/08/2026 às 14h30
LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 16/08/2026
Velório: Urbam Sala 6 - 16/08/2026, das 9h às 13h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC - 16/08/2026 às 13h30
MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo/SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo/SJC - 16/08/2026 às 13h
GERALDO ALVES
Idade: 79 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC - 16/08/2026 às 10h30
RONALDO DA SILVA
Idade: 43 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Capela Santa Luzia/Jd. Boa Vista
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC - 16/08/2026 às 10h
VITORIO RODRIGUES DOS SANTOS
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC - 16/08/2026 às 10h
LUIZ TOSHIO TAKAKI
Idade: 85 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC - 16/08/2026 às 9h
IZONEL RIBEIRO
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório: Urbam Sala 4 - 15/08/2026, das 13h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC - 16/08/2026 às 8h
ONOFRA IZAIAS DAS CHAGAS
Idade: 95 anos
Data de falecimento: 14/08/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Ibitinga/Ibitinga-SP - 16/08/2026 às 8h