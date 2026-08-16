Vídeos mostram momentos da cirurgia que marcou a etapa final da tentativa de separação de Heloísa e Helena, gêmeas siamesas de São José dos Campos que nasceram unidas pela cabeça. As meninas morreram na noite de sábado (15), após 15 horas de procedimento no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

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A operação envolveu mais de 50 profissionais da saúde e de apoio e encerrou um processo que vinha sendo planejado desde 2024. Heloísa e Helena passaram por outras quatro cirurgias ao longo de aproximadamente um ano antes da etapa definitiva.