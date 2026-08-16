Vídeos mostram momentos da cirurgia que marcou a etapa final da tentativa de separação de Heloísa e Helena, gêmeas siamesas de São José dos Campos que nasceram unidas pela cabeça. As meninas morreram na noite de sábado (15), após 15 horas de procedimento no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
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A operação envolveu mais de 50 profissionais da saúde e de apoio e encerrou um processo que vinha sendo planejado desde 2024. Heloísa e Helena passaram por outras quatro cirurgias ao longo de aproximadamente um ano antes da etapa definitiva.
As imagens mostram parte da complexidade do procedimento e o trabalho da equipe médica durante a tentativa de separação.
Segundo o Hospital das Clínicas, as crianças não resistiram à etapa final da cirurgia.
Cinco etapas até a cirurgia definitiva
Heloísa e Helena começaram a passar pelas cirurgias em agosto de 2025. A estratégia adotada pelos médicos foi dividir a separação em etapas para reduzir os riscos e preparar gradualmente as estruturas compartilhadas pelas meninas.
Na primeira cirurgia, cerca de 50 profissionais participaram do procedimento, que permitiu avançar aproximadamente 25% da separação planejada.
A segunda etapa ocorreu em novembro. Em fevereiro de 2026, as meninas passaram pela terceira cirurgia, quando os médicos informaram que haviam alcançado cerca de 75% da separação do cérebro e dos vasos sanguíneos compartilhados.
A quarta cirurgia, realizada em março, teve como principal objetivo preparar a pele das meninas para o fechamento dos crânios após a separação.
A quinta e última etapa começou na manhã de sábado (15). Depois de 15 horas de procedimento, o hospital confirmou a morte das duas crianças.
Imagens mostram a complexidade da operação
Os vídeos ajudam a dimensionar a complexidade da cirurgia e o trabalho realizado pela equipe médica durante o procedimento.
O caso exigiu mais de um ano de planejamento e o uso de exames de imagem, realidade virtual e modelos tridimensionais para estudar as estruturas compartilhadas pelas meninas e preparar cada uma das etapas da separação.