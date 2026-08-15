Um homem confessou à Polícia Militar que filmava as partes íntimas de mulheres e crianças dentro de um estabelecimento comercial na zona leste de São José dos Campos. Ele foi preso na sexta-feira (14), após ser localizado durante uma ação policial na Estrada do Cajuru.

O caso veio à tona após a PM receber informações e imagens que indicavam que o homem estaria realizando as gravações no interior do estabelecimento. Com apoio do Serviço de Inteligência, os policiais passaram a fazer diligências para identificar e localizar o suspeito.

Após monitoramento, as equipes conseguiram encontrar o homem e realizaram a abordagem. Segundo a Polícia Militar, ele confessou a prática dos atos.