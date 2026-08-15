Um homem confessou à Polícia Militar que filmava as partes íntimas de mulheres e crianças dentro de um estabelecimento comercial na zona leste de São José dos Campos. Ele foi preso na sexta-feira (14), após ser localizado durante uma ação policial na Estrada do Cajuru.
O caso veio à tona após a PM receber informações e imagens que indicavam que o homem estaria realizando as gravações no interior do estabelecimento. Com apoio do Serviço de Inteligência, os policiais passaram a fazer diligências para identificar e localizar o suspeito.
Após monitoramento, as equipes conseguiram encontrar o homem e realizaram a abordagem. Segundo a Polícia Militar, ele confessou a prática dos atos.
Polícia encontra vídeos no celular
Durante a abordagem, os policiais tiveram acesso ao celular do suspeito e encontraram diversos vídeos e gravações de conteúdo impróprio envolvendo crianças e adolescentes, segundo a corporação.
As possíveis vítimas foram identificadas e encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde prestaram esclarecimentos.
O suspeito também foi levado à delegacia. A autoridade policial registrou a ocorrência como importunação sexual e ratificou a prisão.
O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
Investigação deve apurar outras possíveis vítimas
A localização de outros vídeos no aparelho celular poderá ajudar a investigação a verificar a existência de outras possíveis vítimas e esclarecer a extensão dos atos atribuídos ao suspeito.
A ocorrência foi divulgada pela Comunicação Social do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).