15 de agosto de 2026
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PRESO NA ZONA LESTE

Homem confessa que gravava mulheres e crianças em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Um homem confessou à Polícia Militar que filmava as partes íntimas de mulheres e crianças dentro de um estabelecimento comercial na zona leste de São José dos Campos. Ele foi preso na sexta-feira (14), após ser localizado durante uma ação policial na Estrada do Cajuru.

O caso veio à tona após a PM receber informações e imagens que indicavam que o homem estaria realizando as gravações no interior do estabelecimento. Com apoio do Serviço de Inteligência, os policiais passaram a fazer diligências para identificar e localizar o suspeito.

Após monitoramento, as equipes conseguiram encontrar o homem e realizaram a abordagem. Segundo a Polícia Militar, ele confessou a prática dos atos.

Polícia encontra vídeos no celular

Durante a abordagem, os policiais tiveram acesso ao celular do suspeito e encontraram diversos vídeos e gravações de conteúdo impróprio envolvendo crianças e adolescentes, segundo a corporação.

As possíveis vítimas foram identificadas e encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde prestaram esclarecimentos.

O suspeito também foi levado à delegacia. A autoridade policial registrou a ocorrência como importunação sexual e ratificou a prisão.

O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Investigação deve apurar outras possíveis vítimas

A localização de outros vídeos no aparelho celular poderá ajudar a investigação a verificar a existência de outras possíveis vítimas e esclarecer a extensão dos atos atribuídos ao suspeito.

A ocorrência foi divulgada pela Comunicação Social do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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