A universitária Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, foi sepultada neste sábado (15) em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A jovem foi encontrada morta nas águas do Rio Paraíba do Sul na sexta-feira (14), após desaparecer quando seguia para a Fatec.

A morte de Kaylane causou comoção entre familiares, amigos, professores e colegas de trabalho. Descrita como uma jovem doce, dedicada e querida, ela estudava na Fatec de Guaratinguetá e também trabalhava como estagiária da SAEG (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá).

O corpo foi encontrado pelo próprio pai, que participava das buscas pela filha às margens do Rio Paraíba do Sul.