A universitária Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, foi sepultada neste sábado (15) em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A jovem foi encontrada morta nas águas do Rio Paraíba do Sul na sexta-feira (14), após desaparecer quando seguia para a Fatec.
A morte de Kaylane causou comoção entre familiares, amigos, professores e colegas de trabalho. Descrita como uma jovem doce, dedicada e querida, ela estudava na Fatec de Guaratinguetá e também trabalhava como estagiária da SAEG (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá).
O corpo foi encontrado pelo próprio pai, que participava das buscas pela filha às margens do Rio Paraíba do Sul.
Desaparecimento de Kaylane
Segundo o boletim de ocorrência, Kaylane saiu de casa por volta das 17h50 de quinta-feira (13) com destino à Fatec. A expectativa da família era de que ela retornasse por volta das 23h.
Como a jovem não voltou para casa, os familiares começaram a procurá-la. Durante a madrugada, a mãe tentou ligar para o celular da filha. A ligação foi atendida por um homem identificado como Marcelo, que afirmou ter encontrado o aparelho e outros pertences da estudante abandonados na região do Bosque da Amizade.
Os familiares foram até o local, recolheram os objetos e iniciaram buscas pela jovem em diferentes pontos da região, incluindo áreas próximas ao bosque e às margens do Rio Paraíba do Sul.
Pai encontrou corpo no Rio Paraíba
As buscas continuaram na manhã de sexta-feira. Durante a procura, o pai de Kaylane encontrou o corpo da filha nas águas do Rio Paraíba do Sul.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a vítima da água. O corpo foi levado para as margens do rio, onde policiais militares, familiares e populares aguardavam a chegada das equipes responsáveis pela perícia.
Segundo o boletim de ocorrência, Kaylane vestia calça jeans, camiseta preta e tênis preto e branco. Na avaliação inicial, não foram identificados ferimentos aparentes.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guaratinguetá para a realização de exames.
Polícia investiga morte de universitária
O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita. De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, não havia, naquele primeiro momento, indícios aparentes de que Kaylane tivesse sido vítima de um crime.
Entre as possibilidades consideradas inicialmente estão uma eventual queda acidental ou a entrada voluntária no rio, seguida de afogamento. A causa e as circunstâncias da morte, no entanto, dependem dos laudos periciais e das demais diligências da Polícia Civil.
A investigação também deve buscar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do Bosque da Amizade, incluindo equipamentos de estabelecimentos comerciais, imóveis residenciais e uma farmácia localizada na Avenida Presidente Vargas.
O celular e os demais pertences encontrados também poderão ajudar os investigadores a reconstruir os últimos momentos da jovem antes do desaparecimento.
Homenagens a Kaylane
Após a confirmação da morte, a SAEG publicou uma nota de pesar e destacou Kaylane como uma pessoa “doce, dedicada e querida” por familiares, amigos, professores e colegas de trabalho.
Professores que acompanharam a trajetória acadêmica da jovem também prestaram homenagens nas redes sociais. Uma das mensagens destacou a dedicação de Kaylane aos estudos e o carinho pela estudante.
Amigos e colegas também lembraram a personalidade e a dedicação da universitária. As manifestações de despedida se multiplicaram após a confirmação da morte.
Neste sábado, familiares e amigos se despediram de Kaylane em Guaratinguetá. A investigação continua para esclarecer o que aconteceu com a jovem antes de sua morte.