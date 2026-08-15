Neste sábado (15), o Padre Fábio de Melo, da Diocese de Taubaté, conduziu as duas pregações da manhã no Acampamento de Cura Interior, realizado na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista.
O evento, que reúne fiéis de diversas regiões, estende-se durante todo o fim de semana com momentos de reflexão, oração e renovação espiritual.
O sacerdote iniciou a primeira pregação da manhã abordando o tema "A causa das emoções feridas". Em sua fala, o padre destacou que a busca pela cura interior é parte integrante da dinâmica da vida cristã, ressaltando que todos os indivíduos carregam consigo marcas emocionais adquiridas ao longo da vida.
"Algumas pessoas são mais feridas, outras menos, mas todos precisam colocar, à luz do Espírito Santo, as feridas que marcaram sua história", pontuou o pregador.
Febres espirituais e acomodação emocional
Na segunda pregação, ministrada sob o tema "As febres que nos privam de conhecer a verdade", Padre Fábio de Melo aprofundou a análise sobre a restauração da alma a partir dos sintomas gerados pelas chamadas "febres espirituais". Ele alertou sobre os riscos da negação do sofrimento interno e do hábito de acumular dores não resolvidas.
"Quem cuida também precisa ser cuidado. Nós vamos nos acostumando com os desconfortos emocionais e espirituais, e a gente não se cura, porque vai jogando uma coisa em cima da outra", advertiu o sacerdote.
O risco de pregar o "evangelho da crueldade"
Em um dos momentos de maior impacto de sua reflexão, o padre chamou a atenção para a responsabilidade de buscar a cura diária, evitando que traumas e perdas pessoais passem a guiar atitudes, ensinamentos ou a forma de comunicar a fé. Segundo ele, agir sob o domínio das próprias dores pode levar à projeção de uma imagem rígida e distante de Deus.
"Quando eu sou guiado pelas minhas feridas, eu sou um péssimo homem. Quando guiado pelas minhas feridas, eu sou um péssimo sacerdote. Todo santo dia eu peço a Jesus a cura para a minha história. Senão eu vou trazer a vocês um Deus tão ferido quanto eu, tão cruel quanto eu", declarou.
O pregador alertou que a falta de tratamento das dores da alma pode levar o indivíduo a replicar posturas duras sem perceber:
"Se eu não me curo da minha crueldade, que em algum momento da minha vida eu fiquei cruel pelas circunstâncias, pelas perdas e traumas, eu posso ser cruel sem perceber, sem entender. E eu começo a pregar o 'evangelho da crueldade', que não tem nada a ver com Jesus", disse.
Antigo e Novo Testamento
O sacerdote também abordou a tentação de recorrer a leituras isoladas das Escrituras para justificar a amargura pessoal. Ele enfatizou que a fé cristã deve ser fundamentada na mensagem de amor e misericórdia trazida por Cristo:
"No Antigo Testamento eu encontro textos que justifiquem até o assassinato. Em nome da Palavra de Deus, eu posso assassinar uma pessoa, basta escarafunchar a Sagrada Escritura. Mas eu não sou filho do Antigo Testamento; quem me rege é o Novo Testamento de Jesus", afirmou.
Ao concluir sua mensagem, Padre Fábio de Melo exortou os fiéis a permitirem que a graça divina transforme suas histórias, oferecendo aos outros um testemunho saudável e acolhedor:
"Se eu quero pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus, eu preciso curar as minhas feridas emocionais. Sabe por quê? Porque você merece beber da água limpa. Você merece", declarou.