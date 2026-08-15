Neste sábado (15), o Padre Fábio de Melo, da Diocese de Taubaté, conduziu as duas pregações da manhã no Acampamento de Cura Interior, realizado na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista.

O evento, que reúne fiéis de diversas regiões, estende-se durante todo o fim de semana com momentos de reflexão, oração e renovação espiritual.

O sacerdote iniciou a primeira pregação da manhã abordando o tema "A causa das emoções feridas". Em sua fala, o padre destacou que a busca pela cura interior é parte integrante da dinâmica da vida cristã, ressaltando que todos os indivíduos carregam consigo marcas emocionais adquiridas ao longo da vida.