Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma ocorrência de violência doméstica e ameaça com arma de fogo na zona leste de São José dos Campos. O caso aconteceu na sexta-feira (14), e o suspeito foi localizado cerca de quatro horas após fugir do primeiro atendimento policial.

Segundo a PM, a ocorrência de violência doméstica foi registrada por volta das 8h. Após o chamado, o homem apontado como autor deixou o local antes da chegada das equipes e passou a ser procurado pelos policiais.

Uma ação integrada foi montada para localizar o suspeito, com participação de equipes do Comando Força Patrulha, CGP-1, CSI, Águia e Rádio Patrulha.