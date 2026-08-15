Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma ocorrência de violência doméstica e ameaça com arma de fogo na zona leste de São José dos Campos. O caso aconteceu na sexta-feira (14), e o suspeito foi localizado cerca de quatro horas após fugir do primeiro atendimento policial.
Segundo a PM, a ocorrência de violência doméstica foi registrada por volta das 8h. Após o chamado, o homem apontado como autor deixou o local antes da chegada das equipes e passou a ser procurado pelos policiais.
Uma ação integrada foi montada para localizar o suspeito, com participação de equipes do Comando Força Patrulha, CGP-1, CSI, Águia e Rádio Patrulha.
Suspeito foi localizado em veículo
Durante as diligências, os policiais passaram a monitorar o veículo utilizado pelo homem. Por volta das 11h40, as equipes conseguiram localizar o automóvel e realizaram a abordagem.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São José dos Campos.
Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu preso e foi colocado à disposição da Justiça.
A Polícia Militar não divulgou informações sobre a identidade do homem nem detalhes sobre a arma mencionada na ocorrência.