15 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso pela PM após ameaçar mulher com arma em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma ocorrência de violência doméstica e ameaça com arma de fogo na zona leste de São José dos Campos. O caso aconteceu na sexta-feira (14), e o suspeito foi localizado cerca de quatro horas após fugir do primeiro atendimento policial.

Segundo a PM, a ocorrência de violência doméstica foi registrada por volta das 8h. Após o chamado, o homem apontado como autor deixou o local antes da chegada das equipes e passou a ser procurado pelos policiais.

Uma ação integrada foi montada para localizar o suspeito, com participação de equipes do Comando Força Patrulha, CGP-1, CSI, Águia e Rádio Patrulha.

Suspeito foi localizado em veículo

Durante as diligências, os policiais passaram a monitorar o veículo utilizado pelo homem. Por volta das 11h40, as equipes conseguiram localizar o automóvel e realizaram a abordagem.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São José dos Campos.

Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu preso e foi colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não divulgou informações sobre a identidade do homem nem detalhes sobre a arma mencionada na ocorrência.

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