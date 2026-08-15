15 de agosto de 2026
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LAVRINHAS

ATENÇÃO: Homem de 56 anos é encontrado morto no Rio Paraíba

Por Da redação | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Um homem de 56 anos foi encontrado morto no Rio Paraíba, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba, na manhã deste sábado (15).

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro foi acionado por volta das 9h para atender a ocorrência.

Segundo os Bombeiros, a equipe encontrou o corpo dentro do rio e realizou a retirada da água. A vítima era do sexo masculino e tinha 56 anos.

Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados das equipes policiais, que ficaram responsáveis pelas demais providências relacionadas à ocorrência.

Polícia deve investigar o caso

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima, as circunstâncias da morte ou há quanto tempo o homem estava no Rio Paraíba.

Também não havia informações oficiais sobre a causa da morte.

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