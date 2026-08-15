Um homem de 56 anos foi encontrado morto no Rio Paraíba, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba, na manhã deste sábado (15).



O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro foi acionado por volta das 9h para atender a ocorrência.

Segundo os Bombeiros, a equipe encontrou o corpo dentro do rio e realizou a retirada da água. A vítima era do sexo masculino e tinha 56 anos.