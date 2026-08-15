Um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos foi registrado na manhã deste sábado (15), na região da Serrinha do Getuba, em Massaguaçu, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os veículos envolvidos e a pista molhada no trecho.

VEJA O VÍDEO

Segundo as informações divulgadas, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.