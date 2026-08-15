Um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos foi registrado na manhã deste sábado (15), na região da Serrinha do Getuba, em Massaguaçu, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os veículos envolvidos e a pista molhada no trecho.
Segundo as informações divulgadas, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.
Até o momento, não havia informações confirmadas sobre vítimas. As circunstâncias que provocaram a colisão também estavam sendo apuradas.
Acidente aconteceu em trecho de serra
A ocorrência foi registrada durante a manhã, em meio às condições de chuva na região. As imagens mostram o asfalto molhado e equipes de atendimento trabalhando no local.
A presença dos veículos e das equipes de emergência exigiu atenção dos motoristas que trafegavam pela região da Serrinha do Getuba.
A orientação é para que os condutores reduzam a velocidade e redobrem os cuidados ao passar pelo trecho, especialmente por causa da pista molhada e da movimentação das equipes de atendimento.
Alerta para motoristas
A ocorrência acontece em um sábado de instabilidade no Litoral Norte, que está entre as áreas do Estado sob atenção para chuva forte, trovoadas e rajadas de vento.
Novas informações sobre vítimas, condições do trânsito e a dinâmica do acidente poderão ser acrescentadas conforme a apuração dos órgãos responsáveis.