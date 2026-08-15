Caraguatatuba e Santa Branca estão sob alerta severo para chuva forte emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo na madrugada deste sábado (15).
O aviso prevê risco de temporais, trovoadas, rajadas de vento, alagamentos e outros transtornos provocados pela passagem de uma frente fria pelo litoral paulista.
O alerta para Caraguatatuba foi emitido às 4h52. Às 5h28, a Defesa Civil incluiu Santa Branca e Guararema em outro aviso severo.
A condição exige atenção dos moradores e de quem estiver circulando pelas áreas sob risco, especialmente durante períodos de chuva intensa.
O que fazer durante o alerta de chuva?
A recomendação é que a população acompanhe os comunicados oficiais e procure um local seguro caso a chuva aumente. Também é importante evitar deslocamentos por áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas ou outros riscos.
A Defesa Civil utiliza um sistema de alertas que pode enviar mensagens diretamente aos celulares de pessoas que estejam em áreas com risco meteorológico. O recurso permite que moradores, turistas e motoristas recebam informações sobre situações de perigo.
Chuva forte atinge cidades do Vale
A manhã deste sábado foi marcada por chuva forte em diferentes cidades da região do Vale do Paraíba, provocada pela atuação de áreas de instabilidade associadas à frente fria.
No Litoral Norte, a combinação entre umidade e instabilidade aumenta a possibilidade de pancadas fortes, trovoadas e ventos.
Além de Caraguatatuba e Santa Branca, outros municípios paulistas também receberam alertas da Defesa Civil durante a madrugada e a manhã deste sábado.
Biritiba Mirim e Salesópolis tiveram aviso emitido às 4h25. Mais tarde, às 8h03, um novo alerta foi enviado para áreas das regiões norte e central da capital paulista.
Atenção durante a chuva
Em caso de chuva intensa, a orientação é evitar áreas alagadas, não atravessar ruas com correnteza e manter distância de árvores, postes e estruturas que possam apresentar risco de queda. Em situações de emergência, a população deve seguir as orientações da Defesa Civil e dos órgãos de segurança.