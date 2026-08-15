Caraguatatuba e Santa Branca estão sob alerta severo para chuva forte emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo na madrugada deste sábado (15).



O aviso prevê risco de temporais, trovoadas, rajadas de vento, alagamentos e outros transtornos provocados pela passagem de uma frente fria pelo litoral paulista.

O alerta para Caraguatatuba foi emitido às 4h52. Às 5h28, a Defesa Civil incluiu Santa Branca e Guararema em outro aviso severo.