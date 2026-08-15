15 de agosto de 2026
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CRIANÇAS ERAM ALVO

PM prende homem que filmava partes íntimas de mulheres em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de filmar as partes íntimas de mulheres e crianças em um estabelecimento comercial de São José dos Campos. O caso aconteceu na sexta-feira (14), na Estrada do Cajuru, na zona leste da cidade.

Segundo a PM, os policiais receberam informações e imagens que indicavam que um indivíduo estaria realizando as gravações no interior do estabelecimento. Com apoio do Serviço de Inteligência, as equipes iniciaram buscas para identificar e localizar o suspeito.

O homem foi encontrado no endereço identificado pelos policiais e abordado. De acordo com a corporação, ele confessou a prática dos atos.

Vídeos foram encontrados no celular

Durante a abordagem, os policiais localizaram no celular do suspeito, mediante autorização, diversos vídeos e gravações de conteúdo impróprio envolvendo crianças e adolescentes.

A PM informou que as possíveis vítimas foram identificadas e compareceram à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)para prestar esclarecimentos.

O homem foi levado à unidade policial, onde a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos e registrou a ocorrência como importunação sexual.

O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A ocorrência foi divulgada pela Comunicação Social do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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