A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de filmar as partes íntimas de mulheres e crianças em um estabelecimento comercial de São José dos Campos. O caso aconteceu na sexta-feira (14), na Estrada do Cajuru, na zona leste da cidade.

Segundo a PM, os policiais receberam informações e imagens que indicavam que um indivíduo estaria realizando as gravações no interior do estabelecimento. Com apoio do Serviço de Inteligência, as equipes iniciaram buscas para identificar e localizar o suspeito.

O homem foi encontrado no endereço identificado pelos policiais e abordado. De acordo com a corporação, ele confessou a prática dos atos.