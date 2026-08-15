O São José foi ao ABC e venceu o São Bernardo por 3 a 1 na manhã deste sábado (15), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela quinta e penúltima rodada do grupo 4 da Copa Paulista.
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Wilson Junior, assume a liderança isolada da chave neste confronto direto, chegando aos 12 pontos. E, como o time do Grande ABCD tem 9, um empate na rodada final já é suficiente para os joseenses manterem a primeira posição.
Na última rodada, dia 22, às 15h, a Águia do Vale recebe o São Caetano, no estádio Martins Pereira. No mesmo dia e horário, o Cachorrão faz duelo regional contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.
Pelo regulamento, o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as quartas de final, sem precisar passar pelas oitavas. Enquanto isso, segundo e terceiros colocados vão para o playoff das oitavas. E o São José tem a melhor campanha geral entre os 16 times.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o São José mostrou superioridade nos primeiros minutos e abriu o placar logo aos 11min. Em jogada rápida, com articulação pela direita, Jeffinho cruzou e Maurício, livre, de cabeça, fez 1 a 0, mandando no canto: 1 a 0.
Os jogadores do Cachorrão nem bem assimilaram o gol sofrido e a Águia já fez 2 a 0 em seguida. Em belo chute de fora da área, Fernando Neto mandou uma bomba, de longe, marcando um golaço: 2 a 0; a bola ainda desviou em jogador adversário antes de entrar.
O jogo estava movimentado e, aos 28min, o São Bernardo descontou com João Guilherme. Da entrada da área, ele mandou um chute forte, cruzado e a bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar: 2 a 1.
No entanto, a Águia do Vale estava melhor em campo e marcou o terceiro gol aos 33min. Após bola alçada na área, pela esquerda, em cobrança de falta, Neto Oliveira acertou o travessão, de cabeça; na sobra, também de cabeça, Jeffinho testou para a rede: 3 a 1.
Apesar da boa vantagem joseense, o São Bernardo também atacava. Aos 45min, João Guilherme escapou pela direita e quase descontou; ele entrou livre e chutou em cima de João Lucas, que fez grande defesa.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o São José voltou com três alterações, entre elas, o goleiro Rafael Puridade no lugar de João Lucas, que sentiu uma lesão. Assim, teve sua primeira chance de atuar pela Águia do Vale.
Naturalmente, a Águia do Vale voltou mais recuada e deu a bola para o São Bernardo, que precisava pressionar mais. Então, o São José passou a explorar mais os contra-ataques.
Mas, a primeira chance veio só aos 13min e de antes do meio de campo. No lance, Guilherme Tavares, do São Bernardo, viu o goleiro joseense adiantado, mandou de longe, mas a bola passou por cima, com perigo.
Enquanto isso, a Águia praticamente não atacava mais e tentava fechar os espaços para não deixar o Cachorrão chegar. E os donos da casa não tinham força e qualidade suficiente para ameaçar.
E o São José só levou perigo aos 37min, em ataque pela direita, quando Neto Oliveira avançou e chutou à esquerda. E mseguida, aos 38min, João Guilherme respondeu para o São Bernardo e quase marcou, em chute que Rafael Puridade espalmou e fez sua primeira defesa na partida.
Mas, na cobrança do escanteio pela direita, Brendo Medeiros recebeu livre na pequena área, sem marcação, e descontou para 3 a 2. E o jogo que estava controlado, ganhou contornos de dramaticidade na reta final. Porém, a defesa joseense, bem postada, evitou uma reação do São Bernardo e assegurou o triunfo.
Ficha técnica
São Bernardo
Igor Alexandre; Roberto Dias, Guilherme Tavares, Kaylan Henrique e Valdo Paraíba; GB (Soldado), Iago Oliveira e Jotta (Léo Lopes); Filipe Claudino (Otávio), Brendo Medeiros (Léo Pereira) e João Guilherme. Técnico: Rui Sacramento
São José
João Lucas (Rafael Puridade); Caíque Geloni (Natan Masiero), Euller, Wesley e Iury Capuriche (João Ramos); Maurício (Jeferson Lima), Thomaz Carvalho, Fernando Neto e Jeffinho; Tchê Tchê (Cristiano) e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
Gols: Maurício aos 11min, Fernando Neto aos 13min, João Guilherme aos 28min e Jeffinho aos 33min do 1º tempo; Brendo Medeiros aos 38min do 2º tempo. Árbitro: Rinaldo Diego de Oliveira. Local: estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Data: sábado, 15 de agosto de 2026. Cartões amarelos: Caíque Geloni; Thomaz Carvalho, Iury Capuriche, Euller, Natan Masiero (SJ); Kaylan Henrique, Filipe Claudino (SB).