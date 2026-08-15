O São José foi ao ABC e venceu o São Bernardo por 3 a 1 na manhã deste sábado (15), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela quinta e penúltima rodada do grupo 4 da Copa Paulista.

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Wilson Junior, assume a liderança isolada da chave neste confronto direto, chegando aos 12 pontos. E, como o time do Grande ABCD tem 9, um empate na rodada final já é suficiente para os joseenses manterem a primeira posição.