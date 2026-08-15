Um acidente envolvendo duas carretas deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Roseira, no Vale do Paraíba, na madrugada deste sábado (15). A ocorrência aconteceu no km 81, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária RioSP, responsável pelo trecho, o chamado para atender o acidente foi recebido às 1h24. Na atualização divulgada por volta das 8h35, uma vítima havia sido confirmada como morta e outra permanecia em estado grave.

As identidades das vítimas ainda não haviam sido divulgadas.