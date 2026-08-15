15 de agosto de 2026
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MORTE NO VALE

Acidente entre carretas deixa morto e ferido na Dutra em Roseira

Por Jesse Nascimento | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
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Vale360

Um acidente envolvendo duas carretas deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Roseira, no Vale do Paraíba, na madrugada deste sábado (15). A ocorrência aconteceu no km 81, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária RioSP, responsável pelo trecho, o chamado para atender o acidente foi recebido às 1h24. Na atualização divulgada por volta das 8h35, uma vítima havia sido confirmada como morta e outra permanecia em estado grave.

As identidades das vítimas ainda não haviam sido divulgadas.

Acidente na Dutra em Roseira

O acidente envolveu duas carretas, mas a dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida. Até a atualização disponível, também não havia informações sobre a identidade dos motoristas, a origem e o destino dos veículos ou as circunstâncias que levaram ao acidente.

A definição da dinâmica deverá depender da apuração dos órgãos responsáveis e da análise dos vestígios encontrados no local.

Trânsito na Dutra

O acidente também provocou interdição parcial da pista no sentido Rio de Janeiro.

Por volta das 8h35, a faixa 2 e o acostamento permaneciam bloqueados no km 81. A restrição provocava 8 quilômetros de congestionamento no trecho.

A situação do trânsito pode sofrer alterações ao longo da manhã conforme as equipes trabalham na ocorrência e na retirada dos veículos envolvidos.

Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada no local.

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