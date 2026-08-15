Um acidente envolvendo duas carretas deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Roseira, no Vale do Paraíba, na madrugada deste sábado (15). A ocorrência aconteceu no km 81, no sentido Rio de Janeiro.
Segundo a concessionária RioSP, responsável pelo trecho, o chamado para atender o acidente foi recebido às 1h24. Na atualização divulgada por volta das 8h35, uma vítima havia sido confirmada como morta e outra permanecia em estado grave.
As identidades das vítimas ainda não haviam sido divulgadas.
Acidente na Dutra em Roseira
O acidente envolveu duas carretas, mas a dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida. Até a atualização disponível, também não havia informações sobre a identidade dos motoristas, a origem e o destino dos veículos ou as circunstâncias que levaram ao acidente.
A definição da dinâmica deverá depender da apuração dos órgãos responsáveis e da análise dos vestígios encontrados no local.
Trânsito na Dutra
O acidente também provocou interdição parcial da pista no sentido Rio de Janeiro.
Por volta das 8h35, a faixa 2 e o acostamento permaneciam bloqueados no km 81. A restrição provocava 8 quilômetros de congestionamento no trecho.
A situação do trânsito pode sofrer alterações ao longo da manhã conforme as equipes trabalham na ocorrência e na retirada dos veículos envolvidos.
Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada no local.