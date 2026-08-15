O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter mudanças no tempo neste sábado (15), com possibilidade de pancadas de chuva, descargas elétricas, rajadas de vento e granizo em pontos localizados.



De acordo com a Defesa Civil, a previsão indica que as instabilidades podem ganhar força principalmente a partir da tarde.

De acordo com a previsão meteorológica para o estado de São Paulo, a faixa leste paulista terá maior presença de umidade vinda do oceano, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas ao longo do dia.