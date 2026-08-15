O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter mudanças no tempo neste sábado (15), com possibilidade de pancadas de chuva, descargas elétricas, rajadas de vento e granizo em pontos localizados.
De acordo com a Defesa Civil, a previsão indica que as instabilidades podem ganhar força principalmente a partir da tarde.
De acordo com a previsão meteorológica para o estado de São Paulo, a faixa leste paulista terá maior presença de umidade vinda do oceano, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas ao longo do dia.
Além do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, a possibilidade de granizo também é destacada para pontos da Região Metropolitana de São Paulo.
Previsão para o Vale do Paraíba
No Vale do Paraíba, as temperaturas máximas devem ficar entre 25°C e 28°C neste sábado.
Apesar do predomínio de períodos de nebulosidade, a região poderá registrar pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventos fortes, especialmente durante a tarde.
A possibilidade de granizo é considerada pontual e não significa que todas as cidades da região terão o fenômeno.
Litoral Norte terá chuva e nebulosidade
As cidades do Litoral Norte também estão entre as áreas que podem registrar instabilidades.
A maior concentração de umidade na faixa leste do estado deve manter o céu parcialmente nublado e favorecer pancadas de chuva. Em alguns pontos, as precipitações podem ocorrer acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.
Calor e baixa umidade no interior
Enquanto o Vale e o litoral terão maior influência da umidade oceânica, o restante do estado de São Paulo deve permanecer sob influência de uma massa de ar quente e seca.
Nessas regiões, o tempo será predominantemente firme e ensolarado. A umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30% durante a tarde em boa parte dos municípios.
No norte, noroeste e extremo oeste paulista, os índices podem chegar próximos de 15%, condição que exige atenção para os efeitos da baixa umidade.
As temperaturas máximas nessas áreas devem variar entre 30°C e 37°C.
Temperaturas previstas
Vale do Paraíba: máximas entre 25°C e 28°C;
Faixa leste paulista: máximas entre 15°C e 20°C em algumas áreas;
Interior de São Paulo: máximas entre 30°C e 37°C;
Norte, noroeste e extremo oeste: umidade pode ficar próxima de 15% à tarde.