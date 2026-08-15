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JARDIM SATÉLITE

Idoso morre após sofrer queda na rua em São José

Por Da redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução

Um homem de 60 anos morreu após sofrer uma queda na noite desta sexta-feira (14), na Avenida Perseu, no Jardim Satélite, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h03 para atender a ocorrência.

Segundo informações dos Bombeiros, a vítima foi encontrada no local já sem sinais vitais. A morte foi constatada por um médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu.

A ocorrência foi registrada como queda da própria altura. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre as circunstâncias do acidente ou a identidade da vítima.

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