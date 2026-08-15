“Continue a nadar.”

Depois de passar 42 horas à deriva em alto-mar, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, transformou uma experiência extrema em uma mensagem de fé, perseverança e esperança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp