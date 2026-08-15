15 de agosto de 2026
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Qual a lição após 42h em alto-mar? 'Continue a nadar', diz Bruna

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos
Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos

“Continue a nadar.” 

Depois de passar 42 horas à deriva em alto-mar, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, transformou uma experiência extrema em uma mensagem de fé, perseverança e esperança.

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Em entrevista ao OVALE Cast, Bruna relembrou o medo, o frio, a desidratação e a luta para permanecer viva — e contou como um inesperado desvio na rota de um pescador foi decisivo para que ela fosse encontrada. Para Bruna, tudo aconteceu por um propósito. 

A entrevista completa pode ser vista no site de OVALE e também no canal de Youtube do jornal.

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