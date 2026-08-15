“Continue a nadar.”
Depois de passar 42 horas à deriva em alto-mar, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, transformou uma experiência extrema em uma mensagem de fé, perseverança e esperança.
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Em entrevista ao OVALE Cast, Bruna relembrou o medo, o frio, a desidratação e a luta para permanecer viva — e contou como um inesperado desvio na rota de um pescador foi decisivo para que ela fosse encontrada. Para Bruna, tudo aconteceu por um propósito.
A entrevista completa pode ser vista no site de OVALE e também no canal de Youtube do jornal.