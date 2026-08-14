A mandioca será o centro de uma programação que reúne gastronomia, cultura popular, agricultura familiar e música neste fim de semana. O 9º Festival Cultural da Mandioca será realizado nos dias 14, 15 e 16 de agosto, com atividades gratuitas para moradores e visitantes.

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O evento acontece em Monteiro Lobato, no Bairro do Souza, e chega à nona edição com uma programação voltada à valorização da mandioca e das tradições rurais. A festa também reúne artistas, artesãos, agricultores, cozinheiros e representantes de diferentes manifestações culturais.

Mandioca é destaque da programação