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Festival da Mandioca movimenta Monteiro Lobato no fim de semana

Por Da Redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 4 min
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Gabriella Rolim/Divulgação
Festival da Mandioca movimenta Monteiro Lobato no fim de semana
Festival da Mandioca movimenta Monteiro Lobato no fim de semana

A mandioca será o centro de uma programação que reúne gastronomia, cultura popular, agricultura familiar e música neste fim de semana. O 9º Festival Cultural da Mandioca será realizado nos dias 14, 15 e 16 de agosto, com atividades gratuitas para moradores e visitantes.

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O evento acontece em Monteiro Lobato, no Bairro do Souza, e chega à nona edição com uma programação voltada à valorização da mandioca e das tradições rurais. A festa também reúne artistas, artesãos, agricultores, cozinheiros e representantes de diferentes manifestações culturais.

Mandioca é destaque da programação

A mandioca tem origem na América do Sul e já fazia parte da alimentação dos povos indígenas antes da chegada dos colonizadores. Atualmente, a raiz é utilizada em diferentes receitas, como tapioca, farinhas, caldos, doces e salgados.

A cultura da mandioca também está relacionada à agricultura familiar e à segurança alimentar. A planta pode ser cultivada em diferentes condições de solo e clima, além de apresentar resistência a períodos de seca.

O festival utiliza esse contexto para aproximar alimentação, cultura e território, destacando a importância da mandioca para a comunidade local.

Festival reúne arte, alimentação e agroecologia

A programação está estruturada em três áreas: Arte, Alimentação e Agroecologia.

Na área cultural, o público poderá acompanhar shows musicais, teatro de rua, circo, performances, contação de histórias, apresentações de grupos de cultura popular e trabalhos de artesãos.

Também estão previstas oficinas, rodas de conversa, atividades para crianças e um cortejo musical pelas ruas do bairro. A programação terá participação de artistas da região.

Agroecologia valoriza produção familiar

O festival também abre espaço para atividades relacionadas à agroecologia, com discussões sobre práticas agrícolas que buscam reduzir o uso de produtos químicos e considerar as características do ambiente e os conhecimentos das comunidades rurais.

Entre as atividades estão trocas de sementes, ramas e mudas, oficinas e vivências relacionadas à agricultura familiar.

As ações também incluem rodas de conversa sobre produção de alimentos, valorização dos conhecimentos locais e relação com a terra.

Plantio e colheita fazem parte do festival

Uma das atividades que marcam o evento é o trabalho coletivo em torno do plantio e da colheita da mandioca.

A comunidade participa da colheita das mandiocas plantadas no ano anterior e realiza o plantio de novas manivas, que serão colhidas durante a edição seguinte do festival.

A prática estabelece um ciclo anual ligado à produção da mandioca e à programação cultural.

Feira gastronômica terá prêmio para melhor prato

A gastronomia ocupa espaço central no festival. A Feira Gastronômica da Mandioca reunirá cozinheiros de Monteiro Lobato e da região.

Cada expositor deverá apresentar um prato em que a mandioca seja o principal ingrediente. O público encontrará receitas tradicionais e outras criações, incluindo salgados, doces, bebidas e pratos preparados com a raiz.

Ao final da programação, um dos pratos será escolhido e premiado.

Caldo de mandioca será servido de graça

No domingo à noite, o festival terá um momento de partilha com a distribuição gratuita de um caldo de mandioca preparado com a produção colhida durante as atividades do evento.

Antes do preparo, será realizado o tradicional descasque coletivo da mandioca, atividade que reúne os participantes e integra o processo de preparação do caldo.

Oficinas e rodas de conversa também fazem parte da programação formativa do festival.

Evento movimenta comércio e turismo

As edições anteriores ajudaram a ampliar o movimento de visitantes no Bairro do Souza. Na última edição, o festival recebeu aproximadamente 2 mil pessoas.

A programação também contribui para o movimento de comerciantes, feirantes, artesãos e produtores locais.

Com cerca de 4,5 mil habitantes, Monteiro Lobato tem ligação com destinos turísticos da região, como São José dos Campos, Caçapava, São Francisco Xavier, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

Praça do Bairro do Souza recebe o festival

A Praça do Bairro do Souza será o principal espaço da programação. Durante o festival, a praça e a rua próxima serão interditadas para veículos e utilizadas como área exclusiva para pedestres.

O espaço contará com estrutura de acessibilidade, incluindo rampas, banheiros e vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A programação também tem ações de inclusão e acessibilidade e busca ampliar o acesso da população às atividades culturais.

O 9º Festival Cultural da Mandioca será realizado entre sexta-feira (14) e domingo (16), no Bairro do Souza. As atividades são gratuitas.

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