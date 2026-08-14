A mandioca será o centro de uma programação que reúne gastronomia, cultura popular, agricultura familiar e música neste fim de semana. O 9º Festival Cultural da Mandioca será realizado nos dias 14, 15 e 16 de agosto, com atividades gratuitas para moradores e visitantes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O evento acontece em Monteiro Lobato, no Bairro do Souza, e chega à nona edição com uma programação voltada à valorização da mandioca e das tradições rurais. A festa também reúne artistas, artesãos, agricultores, cozinheiros e representantes de diferentes manifestações culturais.
Mandioca é destaque da programação
A mandioca tem origem na América do Sul e já fazia parte da alimentação dos povos indígenas antes da chegada dos colonizadores. Atualmente, a raiz é utilizada em diferentes receitas, como tapioca, farinhas, caldos, doces e salgados.
A cultura da mandioca também está relacionada à agricultura familiar e à segurança alimentar. A planta pode ser cultivada em diferentes condições de solo e clima, além de apresentar resistência a períodos de seca.
O festival utiliza esse contexto para aproximar alimentação, cultura e território, destacando a importância da mandioca para a comunidade local.
Festival reúne arte, alimentação e agroecologia
A programação está estruturada em três áreas: Arte, Alimentação e Agroecologia.
Na área cultural, o público poderá acompanhar shows musicais, teatro de rua, circo, performances, contação de histórias, apresentações de grupos de cultura popular e trabalhos de artesãos.
Também estão previstas oficinas, rodas de conversa, atividades para crianças e um cortejo musical pelas ruas do bairro. A programação terá participação de artistas da região.
Agroecologia valoriza produção familiar
O festival também abre espaço para atividades relacionadas à agroecologia, com discussões sobre práticas agrícolas que buscam reduzir o uso de produtos químicos e considerar as características do ambiente e os conhecimentos das comunidades rurais.
Entre as atividades estão trocas de sementes, ramas e mudas, oficinas e vivências relacionadas à agricultura familiar.
As ações também incluem rodas de conversa sobre produção de alimentos, valorização dos conhecimentos locais e relação com a terra.
Plantio e colheita fazem parte do festival
Uma das atividades que marcam o evento é o trabalho coletivo em torno do plantio e da colheita da mandioca.
A comunidade participa da colheita das mandiocas plantadas no ano anterior e realiza o plantio de novas manivas, que serão colhidas durante a edição seguinte do festival.
A prática estabelece um ciclo anual ligado à produção da mandioca e à programação cultural.
Feira gastronômica terá prêmio para melhor prato
A gastronomia ocupa espaço central no festival. A Feira Gastronômica da Mandioca reunirá cozinheiros de Monteiro Lobato e da região.
Cada expositor deverá apresentar um prato em que a mandioca seja o principal ingrediente. O público encontrará receitas tradicionais e outras criações, incluindo salgados, doces, bebidas e pratos preparados com a raiz.
Ao final da programação, um dos pratos será escolhido e premiado.
Caldo de mandioca será servido de graça
No domingo à noite, o festival terá um momento de partilha com a distribuição gratuita de um caldo de mandioca preparado com a produção colhida durante as atividades do evento.
Antes do preparo, será realizado o tradicional descasque coletivo da mandioca, atividade que reúne os participantes e integra o processo de preparação do caldo.
Oficinas e rodas de conversa também fazem parte da programação formativa do festival.
Evento movimenta comércio e turismo
As edições anteriores ajudaram a ampliar o movimento de visitantes no Bairro do Souza. Na última edição, o festival recebeu aproximadamente 2 mil pessoas.
A programação também contribui para o movimento de comerciantes, feirantes, artesãos e produtores locais.
Com cerca de 4,5 mil habitantes, Monteiro Lobato tem ligação com destinos turísticos da região, como São José dos Campos, Caçapava, São Francisco Xavier, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.
Praça do Bairro do Souza recebe o festival
A Praça do Bairro do Souza será o principal espaço da programação. Durante o festival, a praça e a rua próxima serão interditadas para veículos e utilizadas como área exclusiva para pedestres.
O espaço contará com estrutura de acessibilidade, incluindo rampas, banheiros e vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A programação também tem ações de inclusão e acessibilidade e busca ampliar o acesso da população às atividades culturais.
O 9º Festival Cultural da Mandioca será realizado entre sexta-feira (14) e domingo (16), no Bairro do Souza. As atividades são gratuitas.