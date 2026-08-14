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GASTRONOMIA

Festival do Bolinho Caipira começa nesta sexta-feira em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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PMJ
Festival do Bolinho Caipira começa nesta sexta-feira em Jacareí
Festival do Bolinho Caipira começa nesta sexta-feira em Jacareí

Uma das principais tradições gastronômicas do Vale do Paraíba será celebrada a partir desta sexta-feira (14), com uma programação que reúne gastronomia, música, cultura popular, artesanato e ações sociais. O evento segue até domingo (16), com entrada gratuita.

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O Festival do Bolinho Caipira será realizado em Jacareí, no Parque da Cidade, e é promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural de Jacarehy. Durante os três dias, 16 entidades assistenciais estarão no local para vender o tradicional bolinho caipira.

Bolinho caipira terá opções vegetarianas e veganas

O bolinho vendido durante o festival é preparado com massa à base de farinha de milho branca e recheio de linguiça. Também haverá opções vegetarianas e veganas para o público.

A renda obtida com as vendas será destinada às entidades participantes e contribuirá para a manutenção das atividades desenvolvidas por cada instituição.

O bolinho caipira é reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Jacareí, e o festival tem como objetivo manter a tradição e ampliar o contato da população com a cultura do município.

Festival terá música, catira e oficinas

Além da gastronomia, o público poderá acompanhar apresentações musicais, encontro de violeiros, catira, artesanato e oficinas de preparo do bolinho caipira.

No sábado (15), um dos destaques será a premiação dos Mestres da Cultura Viva 2026, que reconhece pessoas responsáveis pela preservação e transmissão de conhecimentos e tradições culturais de Jacareí.

Programação completa

Sexta-feira (14)

  • 17h – Abertura oficial

  • 18h às 19h30 – Encontro de Violeiros

  • 20h às 22h – Banda Kanaviá

Sábado (15)

  • 14h – Início das atividades

  • 15h – Oficina de preparo do bolinho caipira

  • 15h às 16h30 – Grupo de Viola “Saudades da Minha Terra”

  • 16h às 17h – Premiação dos Mestres da Cultura Viva 2026

  • 17h às 19h30 – Ju Fussaia

  • 18h – Oficina de preparo do bolinho caipira

  • 20h às 22h – Lúcio Neves

    • Domingo (16)

    • 14h – Início das atividades

    • 15h – Oficina de preparo do bolinho caipira

    • 15h às 16h – Apresentação de Catira

  • 16h às 17h – Arthur Pego

  • 17h30 às 19h30 – Fabinho da Viola

  • 18h – Oficina de preparo do bolinho caipira

  • 20h às 22h – Banda Ayakayô

    • Serviço

    Festival do Bolinho Caipira

    Data: 14, 15 e 16 de agosto
    Local: Parque da Cidade
    Endereço: Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, 489, Centro
    Entrada: gratuita

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