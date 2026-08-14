Uma das principais tradições gastronômicas do Vale do Paraíba será celebrada a partir desta sexta-feira (14), com uma programação que reúne gastronomia, música, cultura popular, artesanato e ações sociais. O evento segue até domingo (16), com entrada gratuita.
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O Festival do Bolinho Caipira será realizado em Jacareí, no Parque da Cidade, e é promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural de Jacarehy. Durante os três dias, 16 entidades assistenciais estarão no local para vender o tradicional bolinho caipira.
Bolinho caipira terá opções vegetarianas e veganas
O bolinho vendido durante o festival é preparado com massa à base de farinha de milho branca e recheio de linguiça. Também haverá opções vegetarianas e veganas para o público.
A renda obtida com as vendas será destinada às entidades participantes e contribuirá para a manutenção das atividades desenvolvidas por cada instituição.
O bolinho caipira é reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Jacareí, e o festival tem como objetivo manter a tradição e ampliar o contato da população com a cultura do município.
Festival terá música, catira e oficinas
Além da gastronomia, o público poderá acompanhar apresentações musicais, encontro de violeiros, catira, artesanato e oficinas de preparo do bolinho caipira.
No sábado (15), um dos destaques será a premiação dos Mestres da Cultura Viva 2026, que reconhece pessoas responsáveis pela preservação e transmissão de conhecimentos e tradições culturais de Jacareí.
Programação completa
Sexta-feira (14)
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17h – Abertura oficial
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18h às 19h30 – Encontro de Violeiros
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20h às 22h – Banda Kanaviá
Sábado (15)
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14h – Início das atividades
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15h – Oficina de preparo do bolinho caipira
15h às 16h30 – Grupo de Viola “Saudades da Minha Terra”
16h às 17h – Premiação dos Mestres da Cultura Viva 2026
17h às 19h30 – Ju Fussaia
18h – Oficina de preparo do bolinho caipira
20h às 22h – Lúcio Neves
Domingo (16)
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14h – Início das atividades
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15h – Oficina de preparo do bolinho caipira
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15h às 16h – Apresentação de Catira
16h às 17h – Arthur Pego
17h30 às 19h30 – Fabinho da Viola
18h – Oficina de preparo do bolinho caipira
20h às 22h – Banda Ayakayô
Serviço
Festival do Bolinho Caipira
Data: 14, 15 e 16 de agosto
Local: Parque da Cidade
Endereço: Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, 489, Centro
Entrada: gratuita