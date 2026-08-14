Uma das principais tradições gastronômicas do Vale do Paraíba será celebrada a partir desta sexta-feira (14), com uma programação que reúne gastronomia, música, cultura popular, artesanato e ações sociais. O evento segue até domingo (16), com entrada gratuita.

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O Festival do Bolinho Caipira será realizado em Jacareí, no Parque da Cidade, e é promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural de Jacarehy. Durante os três dias, 16 entidades assistenciais estarão no local para vender o tradicional bolinho caipira.

Bolinho caipira terá opções vegetarianas e veganas