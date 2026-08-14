Uma programação gratuita será realizada nesta segunda-feira (17) em comemoração ao Dia do Patrimônio Histórico. As atividades incluem visita guiada, passeio por imóveis históricos e uma roda de conversa sobre preservação e memória.
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A programação acontece em Taubaté e foi organizada pela Prefeitura, Unitau (Universidade de Taubaté), Conselho do Patrimônio Histórico e Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
Visita ao Museu da Imigração Italiana
A programação começa às 10h, com uma visita guiada ao casarão do Museu da Imigração Italiana de Quiririm.
O passeio será conduzido pela historiadora Fabiana Pazin Rubim e terá como foco a história e as características do imóvel.
Às 14h, será realizado um tour pelo centro da cidade. A saída será no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Unitau, com condução do professor mestre Antônio Cláudio Testa Varallo, do curso de Arquitetura da universidade.
O percurso inclui:
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Solar da Viscondessa;
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Casa Oliveira Costa;
Igreja do Pilar;
Escola Lopes Chaves;
Igreja do Rosário;
Vila Santo Aleixo;
Santa Terezinha, onde o passeio será encerrado.
Roda de conversa encerra programação
A programação desta segunda-feira termina às 19h, na Vila Santo Aleixo, com uma roda de conversa sobre patrimônio histórico.
Participam do encontro André Bazanella, chefe da Casa do Patrimônio no Vale do Paraíba pelo Iphan; Letícia Cursino dos Santos, arquiteta e integrante do Conselho de Patrimônio; e Rachel Duarte Abdala, professora doutora do curso de História da Unitau.
O encontro terá como temas a preservação dos espaços históricos, a memória e o patrimônio cultural do município.
Programação continua nos dias 24 e 31
As atividades seguem durante o mês de agosto, com encontros programados para os dias 24 e 31, sempre às 19h, na Vila Santo Aleixo.
No dia 24 de agosto, o tema será o Patrimônio Material de Taubaté. Participam André Bazanella, Letícia Cursino dos Santos e os estudantes do curso de História Daniel Augusto Pinto Bandeira e Nícollas Lopes Cardozo Albano.
Já no dia 31, a programação será dedicada ao Patrimônio Imaterial do município. O encontro terá a participação do artista plástico, escritor e secretário de Cultura Márcio Carneiro, do cineasta, escritor e jornalista Dimas Oliveira Júnior e de André Bazanella.
A atividade também contará com a participação da Cia. Parque Bandeirantes, sob condução do mestre Paizinho.
Todas as atividades são gratuitas e têm como proposta aproximar a população dos espaços, personagens e manifestações que fazem parte da história e do patrimônio cultural do município.