Uma programação gratuita será realizada nesta segunda-feira (17) em comemoração ao Dia do Patrimônio Histórico. As atividades incluem visita guiada, passeio por imóveis históricos e uma roda de conversa sobre preservação e memória.

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A programação acontece em Taubaté e foi organizada pela Prefeitura, Unitau (Universidade de Taubaté), Conselho do Patrimônio Histórico e Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Visita ao Museu da Imigração Italiana