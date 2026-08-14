14 de agosto de 2026
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SERVIÇO

Operação Casa Limpa recolhe criadouros de dengue neste sábado

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Operação Casa Limpa recolhe criadouros de dengue neste sábado
Operação Casa Limpa recolhe criadouros de dengue neste sábado

Moradores da região leste devem colocar os materiais que possam acumular água em frente às residências neste sábado (15). A coleta será feita das 7h às 12h pelos caminhões da Operação Casa Limpa.

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A ação será realizada em São José dos Campos nos bairros Pousada do Vale, Vila Monterrey, Jardim Helena, Setpark, Santa Cecília I, Estância Nova Jersey e Jardim Mariana 1 e 2.

Veja o que será recolhido

Podem ser deixados para coleta materiais que possam acumular água e servir de criadouro para o Aedes aegypti, como:

  • Latas;

  • Potes;

Pneus;

  • Garrafas;

  • Lonas;

  • Vasos sanitários;

  • Baldes;

  • Tambores;

  • Piscinas desmontáveis;

  • Outros recipientes que possam acumular água.

    • Móveis, madeiras e restos de materiais de construção não serão recolhidos pela operação. Esses itens devem ser levados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

    Bairros foram definidos por avaliação da dengue

    A escolha das regiões atendidas neste sábado levou em consideração os resultados da 3ª Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2026. O levantamento apontou situação de alerta para dengue nos locais incluídos na operação.

    Nas 30 edições realizadas neste ano, a Operação Casa Limpa recolheu mais de 19 toneladas de materiais que acumulam água.

    Prefeitura mantém ações contra o Aedes aegypti

    A Prefeitura utiliza os dados da ADL para definir as regiões que precisam de novas ações de controle do mosquito.

    Além da programação diária, o trabalho inclui ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets utilizados pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs).

    Os moradores também devem adotar medidas dentro de casa, como evitar pratos sob vasos de plantas e manter tampados reservatórios e caixas-d'água.

    Durante as visitas, os agentes podem entrar nos imóveis para verificar possíveis criadouros. Os profissionais utilizam uniforme e crachá da Prefeitura.

    A identificação dos agentes pode ser conferida pela internet por meio do nome ou da matrícula.

    Quem encontrar um possível foco do Aedes aegypti pode comunicar a ocorrência pela Central 156, por telefone, site ou aplicativo.

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