Moradores da região leste devem colocar os materiais que possam acumular água em frente às residências neste sábado (15). A coleta será feita das 7h às 12h pelos caminhões da Operação Casa Limpa.

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A ação será realizada em São José dos Campos nos bairros Pousada do Vale, Vila Monterrey, Jardim Helena, Setpark, Santa Cecília I, Estância Nova Jersey e Jardim Mariana 1 e 2.

Veja o que será recolhido