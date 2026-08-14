Moradores da região leste devem colocar os materiais que possam acumular água em frente às residências neste sábado (15). A coleta será feita das 7h às 12h pelos caminhões da Operação Casa Limpa.
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A ação será realizada em São José dos Campos nos bairros Pousada do Vale, Vila Monterrey, Jardim Helena, Setpark, Santa Cecília I, Estância Nova Jersey e Jardim Mariana 1 e 2.
Veja o que será recolhido
Podem ser deixados para coleta materiais que possam acumular água e servir de criadouro para o Aedes aegypti, como:
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Latas;
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Potes;
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Pneus;
Garrafas;
Lonas;
Vasos sanitários;
Baldes;
Tambores;
Piscinas desmontáveis;
Outros recipientes que possam acumular água.
Móveis, madeiras e restos de materiais de construção não serão recolhidos pela operação. Esses itens devem ser levados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
Bairros foram definidos por avaliação da dengue
A escolha das regiões atendidas neste sábado levou em consideração os resultados da 3ª Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2026. O levantamento apontou situação de alerta para dengue nos locais incluídos na operação.
Nas 30 edições realizadas neste ano, a Operação Casa Limpa recolheu mais de 19 toneladas de materiais que acumulam água.
Prefeitura mantém ações contra o Aedes aegypti
A Prefeitura utiliza os dados da ADL para definir as regiões que precisam de novas ações de controle do mosquito.
Além da programação diária, o trabalho inclui ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets utilizados pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs).
Os moradores também devem adotar medidas dentro de casa, como evitar pratos sob vasos de plantas e manter tampados reservatórios e caixas-d'água.
Durante as visitas, os agentes podem entrar nos imóveis para verificar possíveis criadouros. Os profissionais utilizam uniforme e crachá da Prefeitura.
A identificação dos agentes pode ser conferida pela internet por meio do nome ou da matrícula.
Quem encontrar um possível foco do Aedes aegypti pode comunicar a ocorrência pela Central 156, por telefone, site ou aplicativo.