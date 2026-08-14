Made in Taubaté? Só que não! Em uma das versões mais curiosas de Chaves que o SBT vai exibir em agosto, a famosa casimira do episódio “Um Finíssimo Tecido Made in Taubaté” troca de endereço: em vez de Taubaté, o tecido passa a ser de Jundiaí.

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A mudança aparece em uma segunda dublagem do episódio, produzida em 1990, que nunca havia sido exibida na televisão. A versão faz parte de uma programação especial preparada pelo SBT para comemorar os 45 anos da emissora e resgatar materiais históricos do seriado.