Made in Taubaté? Só que não! Em uma das versões mais curiosas de Chaves que o SBT vai exibir em agosto, a famosa casimira do episódio “Um Finíssimo Tecido Made in Taubaté” troca de endereço: em vez de Taubaté, o tecido passa a ser de Jundiaí.
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A mudança aparece em uma segunda dublagem do episódio, produzida em 1990, que nunca havia sido exibida na televisão. A versão faz parte de uma programação especial preparada pelo SBT para comemorar os 45 anos da emissora e resgatar materiais históricos do seriado.
Os episódios especiais serão exibidos nos dias 19 e 20 de agosto, com primeiras dublagens, versões que estavam fora do ar há décadas e gravações que o público brasileiro nunca tinha visto na TV.
E, para quem cresceu ouvindo as frases clássicas de Chaves, a novidade promete aquele sentimento de “Isso, isso, isso!”-- especialmente para os fãs do Vale do Paraíba.
Taubaté virou Jundiaí
“Um Finíssimo Tecido Made in Taubaté” é um dos episódios mais conhecidos de Chaves no Brasil. Na dublagem tradicional, a história transformou a cidade mexicana de Tlaxcala, citada no roteiro original, em Taubaté.
A referência ficou marcada entre os brasileiros.
Na história, Seu Madruga está com o aluguel atrasado e precisa encontrar uma maneira de convencer o Senhor Barriga a aceitar um tecido como pagamento. O problema é que o material está longe de ser o sofisticado produto que ele tenta apresentar.
A clássica adaptação brasileira tornou famosa a expressão “um finíssimo tecido made in Taubaté”.
Mas a segunda dublagem, realizada em 1990 e preservada no arquivo do SBT, apresenta uma mudança curiosa: a casimira não é mais de Taubaté. Ela vem de Jundiaí.
Ou seja: foi sem querer querendo?
A versão inédita será apresentada pela primeira vez na televisão durante o especial de aniversário do SBT.
Episódio de Chaves volta ao ar após 34 anos
Outro grande destaque da programação é “Quem com Catapora Fere, com Catapora Será Ferido”.
O episódio será exibido em uma versão integral, com a recuperação de uma cena que havia sido retirada da edição comercializada pela Televisa desde 1992.
O trecho foi preservado no arquivo do SBT e agora volta à televisão 34 anos depois.
É justamente essa cena recuperada que faz parte do material que a emissora preparou para o especial.
Primeiras dublagens também serão exibidas
Na quarta-feira (19), o público poderá rever ainda as primeiras dublagens de “Roupa Suja Lava-se em Público” e “A Máquina de Lavar”.
As duas versões são de 1984 e estavam fora da programação desde 1992.
A proposta do SBT é recuperar não apenas episódios conhecidos, mas também diferentes versões de dublagem que fizeram parte da trajetória de Chaves no Brasil.
Para os fãs mais antigos, é uma oportunidade de reencontrar vozes, adaptações e falas que marcaram a exibição do seriado nas décadas de 1980 e 1990.
Mais uma raridade na quinta-feira
Na quinta-feira (20), a programação especial continua com outra versão inédita.
O episódio “Campeão Meio Pesado” terá a exibição de uma segunda dublagem, também produzida em 1990, que permaneceu inédita até hoje.
A seleção inclui ainda “Posso Não Emprestar o Que é Meu, Mas dos Outros...”, “De Gota em Gota Minha Mãe Fica Louca” e “Futebol Americano”.
Chaves de volta às origens
A iniciativa do SBT recupera um pedaço da história de Chaves na televisão brasileira. O seriado, que conquistou gerações, volta ao ar com versões que muitos espectadores não ouvem há décadas -- e outras que nunca chegaram a ser exibidas.
Para os fãs de Taubaté, entretanto, existe uma curiosidade especial.
A cidade que ficou eternizada em uma das falas mais famosas da versão brasileira perde, por uma dublagem, o posto de origem da famosa casimira.
“Que coisa, não?”
Em 19 e 20 de agosto, o público poderá descobrir como ficou essa versão rara -- e decidir se a casimira made in Jundiaí merece o mesmo lugar no coração dos fãs.
E, como diria o próprio Chaves: “Isso, isso, isso!”