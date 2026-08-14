14 de agosto de 2026
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ISSO, ISSO, ISSO?

Made in Taubaté? 'Chaves' troca casimira de Taubaté por Jundiaí

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Fórum Chaves

Made in Taubaté? Só que não! Em uma das versões mais curiosas de Chaves que o SBT vai exibir em agosto, a famosa casimira do episódio “Um Finíssimo Tecido Made in Taubaté” troca de endereço: em vez de Taubaté, o tecido passa a ser de Jundiaí.

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A mudança aparece em uma segunda dublagem do episódio, produzida em 1990, que nunca havia sido exibida na televisão. A versão faz parte de uma programação especial preparada pelo SBT para comemorar os 45 anos da emissora e resgatar materiais históricos do seriado.

Os episódios especiais serão exibidos nos dias 19 e 20 de agosto, com primeiras dublagens, versões que estavam fora do ar há décadas e gravações que o público brasileiro nunca tinha visto na TV.

E, para quem cresceu ouvindo as frases clássicas de Chaves, a novidade promete aquele sentimento de “Isso, isso, isso!”-- especialmente para os fãs do Vale do Paraíba.

Taubaté virou Jundiaí

“Um Finíssimo Tecido Made in Taubaté” é um dos episódios mais conhecidos de Chaves no Brasil. Na dublagem tradicional, a história transformou a cidade mexicana de Tlaxcala, citada no roteiro original, em Taubaté.

A referência ficou marcada entre os brasileiros.

Na história, Seu Madruga está com o aluguel atrasado e precisa encontrar uma maneira de convencer o Senhor Barriga a aceitar um tecido como pagamento. O problema é que o material está longe de ser o sofisticado produto que ele tenta apresentar.

A clássica adaptação brasileira tornou famosa a expressão “um finíssimo tecido made in Taubaté”.

Mas a segunda dublagem, realizada em 1990 e preservada no arquivo do SBT, apresenta uma mudança curiosa: a casimira não é mais de Taubaté. Ela vem de Jundiaí.

Ou seja: foi sem querer querendo?

A versão inédita será apresentada pela primeira vez na televisão durante o especial de aniversário do SBT.

Episódio de Chaves volta ao ar após 34 anos

Outro grande destaque da programação é “Quem com Catapora Fere, com Catapora Será Ferido”.

O episódio será exibido em uma versão integral, com a recuperação de uma cena que havia sido retirada da edição comercializada pela Televisa desde 1992.

O trecho foi preservado no arquivo do SBT e agora volta à televisão 34 anos depois.

É justamente essa cena recuperada que faz parte do material que a emissora preparou para o especial.

Primeiras dublagens também serão exibidas

Na quarta-feira (19), o público poderá rever ainda as primeiras dublagens de “Roupa Suja Lava-se em Público” e “A Máquina de Lavar”.

As duas versões são de 1984 e estavam fora da programação desde 1992.

A proposta do SBT é recuperar não apenas episódios conhecidos, mas também diferentes versões de dublagem que fizeram parte da trajetória de Chaves no Brasil.

Para os fãs mais antigos, é uma oportunidade de reencontrar vozes, adaptações e falas que marcaram a exibição do seriado nas décadas de 1980 e 1990.

Mais uma raridade na quinta-feira

Na quinta-feira (20), a programação especial continua com outra versão inédita.

O episódio “Campeão Meio Pesado” terá a exibição de uma segunda dublagem, também produzida em 1990, que permaneceu inédita até hoje.

A seleção inclui ainda “Posso Não Emprestar o Que é Meu, Mas dos Outros...”, “De Gota em Gota Minha Mãe Fica Louca” e “Futebol Americano”.

Chaves de volta às origens

A iniciativa do SBT recupera um pedaço da história de Chaves na televisão brasileira. O seriado, que conquistou gerações, volta ao ar com versões que muitos espectadores não ouvem há décadas -- e outras que nunca chegaram a ser exibidas.

Para os fãs de Taubaté, entretanto, existe uma curiosidade especial.

A cidade que ficou eternizada em uma das falas mais famosas da versão brasileira perde, por uma dublagem, o posto de origem da famosa casimira.

“Que coisa, não?”

Em 19 e 20 de agosto, o público poderá descobrir como ficou essa versão rara -- e decidir se a casimira made in Jundiaí merece o mesmo lugar no coração dos fãs.

E, como diria o próprio Chaves: “Isso, isso, isso!”

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