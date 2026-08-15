15 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Mãe e bebê de 3 meses são encontrados mortos em casa

Por Da Redação | Volta Redonda (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mãe e bebê de 3 meses são encontrados mortos em casa
Mãe e bebê de 3 meses são encontrados mortos em casa

Uma mulher de 32 anos e a filha dela, de apenas 3 meses, foram encontradas mortas dentro de uma residência na manhã desta sexta-feira (14). As primeiras informações indicam que mãe e bebê estavam dormindo na mesma cama quando a mulher teria sofrido um mal súbito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro, no bairro Açude II. As vítimas foram identificadas como Raquel Nogueira Lopes Moreira, de 32 anos, e Maria Vitória Nogueira Oliveira, de 3 meses.

De acordo com as informações iniciais obtidas pela reportagem, a principal hipótese considerada neste momento é de que a mãe tenha sofrido um mal súbito enquanto dormia e, ao cair ou perder os sentidos, acabou sufocando a filha com o próprio corpo.

Corpos foram encontrados pelo irmão

Os corpos foram localizados pelo irmão da mulher, que encontrou as duas dentro da residência e acionou o serviço de emergência.

Equipes de socorro foram chamadas, mas, quando chegaram ao imóvel, mãe e filha já estavam mortas.

O caso deve ser investigado pelas autoridades, que deverão apurar as circunstâncias das mortes e confirmar a causa por meio dos procedimentos periciais.

Até o momento, as informações são preliminares e a hipótese de sufocamento acidental do bebê ainda depende da apuração oficial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários