Uma mulher de 32 anos e a filha dela, de apenas 3 meses, foram encontradas mortas dentro de uma residência na manhã desta sexta-feira (14). As primeiras informações indicam que mãe e bebê estavam dormindo na mesma cama quando a mulher teria sofrido um mal súbito.

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O caso aconteceu em Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro, no bairro Açude II. As vítimas foram identificadas como Raquel Nogueira Lopes Moreira, de 32 anos, e Maria Vitória Nogueira Oliveira, de 3 meses.