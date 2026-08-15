Uma mulher de 32 anos e a filha dela, de apenas 3 meses, foram encontradas mortas dentro de uma residência na manhã desta sexta-feira (14). As primeiras informações indicam que mãe e bebê estavam dormindo na mesma cama quando a mulher teria sofrido um mal súbito.
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O caso aconteceu em Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro, no bairro Açude II. As vítimas foram identificadas como Raquel Nogueira Lopes Moreira, de 32 anos, e Maria Vitória Nogueira Oliveira, de 3 meses.
De acordo com as informações iniciais obtidas pela reportagem, a principal hipótese considerada neste momento é de que a mãe tenha sofrido um mal súbito enquanto dormia e, ao cair ou perder os sentidos, acabou sufocando a filha com o próprio corpo.
Corpos foram encontrados pelo irmão
Os corpos foram localizados pelo irmão da mulher, que encontrou as duas dentro da residência e acionou o serviço de emergência.
Equipes de socorro foram chamadas, mas, quando chegaram ao imóvel, mãe e filha já estavam mortas.
O caso deve ser investigado pelas autoridades, que deverão apurar as circunstâncias das mortes e confirmar a causa por meio dos procedimentos periciais.
Até o momento, as informações são preliminares e a hipótese de sufocamento acidental do bebê ainda depende da apuração oficial.