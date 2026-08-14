Uma mulher de 62 anos se tornou mãe pela primeira vez após passar por um tratamento de fertilização in vitro. O bebê nasceu por cesariana na manhã desta quarta-feira e, segundo informações divulgadas após o parto, está em perfeitas condições de saúde.

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O nascimento aconteceu em San Nicolás, na província de Buenos Aires, Argentina, no Hospital San Felipe. O menino, chamado David, nasceu com 2,75 quilos e permaneceu por algumas horas na unidade de neonatologia para acompanhamento.