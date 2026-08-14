Uma mulher de 62 anos se tornou mãe pela primeira vez após passar por um tratamento de fertilização in vitro. O bebê nasceu por cesariana na manhã desta quarta-feira e, segundo informações divulgadas após o parto, está em perfeitas condições de saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O nascimento aconteceu em San Nicolás, na província de Buenos Aires, Argentina, no Hospital San Felipe. O menino, chamado David, nasceu com 2,75 quilos e permaneceu por algumas horas na unidade de neonatologia para acompanhamento.
A mãe, Mabel, continuou internada após o parto. Em entrevista ao Diario El Norte, ela contou detalhes da gestação e comemorou o nascimento do filho, afirmando que o bebê “nasceu saudável e bem”.
Gravidez ocorreu por fertilização in vitro
Mabel engravidou por meio da fertilização in vitro, técnica de reprodução assistida em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide em laboratório. Depois da fecundação, o embrião é transferido para o útero.
O procedimento possibilitou que Mabel realizasse o desejo de ser mãe aos 62 anos.
Após o nascimento, David recebeu acompanhamento na unidade de neonatologia, enquanto a mãe permaneceu sob cuidados médicos no hospital.
A gravidez e o parto foram acompanhados pela equipe médica do Hospital San Felipe. Segundo os relatos divulgados, mãe e filho passam bem após o nascimento.