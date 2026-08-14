14 de agosto de 2026
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CIÊNCIA

Mulher de 62 anos engravida pela 1ª vez e bate recorde

Por Da Redação | San Nicolás, Argentina
| Tempo de leitura: 1 min
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Mulher de 62 anos engravida pela 1ª vez e bate recorde
Mulher de 62 anos engravida pela 1ª vez e bate recorde

Uma mulher de 62 anos se tornou mãe pela primeira vez após passar por um tratamento de fertilização in vitro. O bebê nasceu por cesariana na manhã desta quarta-feira e, segundo informações divulgadas após o parto, está em perfeitas condições de saúde.

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O nascimento aconteceu em San Nicolás, na província de Buenos Aires, Argentina, no Hospital San Felipe. O menino, chamado David, nasceu com 2,75 quilos e permaneceu por algumas horas na unidade de neonatologia para acompanhamento.

A mãe, Mabel, continuou internada após o parto. Em entrevista ao Diario El Norte, ela contou detalhes da gestação e comemorou o nascimento do filho, afirmando que o bebê “nasceu saudável e bem”.

Gravidez ocorreu por fertilização in vitro

Mabel engravidou por meio da fertilização in vitro, técnica de reprodução assistida em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide em laboratório. Depois da fecundação, o embrião é transferido para o útero.

O procedimento possibilitou que Mabel realizasse o desejo de ser mãe aos 62 anos.

Após o nascimento, David recebeu acompanhamento na unidade de neonatologia, enquanto a mãe permaneceu sob cuidados médicos no hospital.

A gravidez e o parto foram acompanhados pela equipe médica do Hospital San Felipe. Segundo os relatos divulgados, mãe e filho passam bem após o nascimento.

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