Uma menina de 10 anos foi encontrada morta dentro da própria casa. Samyra Roberta de Lima Almeida foi localizada pelo irmão, que percebeu que ela não estava no quarto. A criança apresentava sinais de violência.
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O caso aconteceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Segundo as informações iniciais, a menina foi encontrada pendurada por uma coleira de cachorro. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
Polícia investiga possível entrada de conhecido
Os investigadores apuram a possibilidade de que uma pessoa conhecida da família tenha entrado no imóvel. Uma das linhas consideradas na investigação está relacionada ao acesso pelos fundos da residência, que seria facilitado.
Para tentar esclarecer o que aconteceu, celulares de vizinhos foram apreendidos e deverão passar por análise. O objetivo é verificar se os aparelhos possuem imagens, registros ou outras informações que possam ajudar a identificar movimentações nas proximidades da casa.
Laudos devem ajudar na investigação
A Polícia Civil também aguarda os laudos periciais para determinar com mais precisão as circunstâncias da morte e auxiliar na reconstrução do que aconteceu dentro da residência. Até o momento, a autoria e a motivação não foram esclarecidas. O caso segue sob investigação.