Uma menina de 10 anos foi encontrada morta dentro da própria casa. Samyra Roberta de Lima Almeida foi localizada pelo irmão, que percebeu que ela não estava no quarto. A criança apresentava sinais de violência.

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O caso aconteceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Segundo as informações iniciais, a menina foi encontrada pendurada por uma coleira de cachorro. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

Polícia investiga possível entrada de conhecido