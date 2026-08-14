Um jovem de 21 anos é suspeito de matar a própria namorada, de 19, e tentar esconder o crime ao se passar por ela em mensagens enviadas à mãe da vítima. Segundo a investigação, José Gustavo Rabelo teria utilizado as redes sociais e o celular de Joviana Evelyn Iankovski para justificar o desaparecimento da jovem.

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O crime ocorreu em Sangão, em Santa Catarina, no dia 7 de agosto. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), Joviana foi encontrada morta na casa do namorado na segunda-feira (10). José se entregou à polícia e está preso preventivamente por feminicídio.

Suspeito teria usado celular da vítima