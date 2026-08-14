Um jovem de 21 anos é suspeito de matar a própria namorada, de 19, e tentar esconder o crime ao se passar por ela em mensagens enviadas à mãe da vítima. Segundo a investigação, José Gustavo Rabelo teria utilizado as redes sociais e o celular de Joviana Evelyn Iankovski para justificar o desaparecimento da jovem.
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O crime ocorreu em Sangão, em Santa Catarina, no dia 7 de agosto. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), Joviana foi encontrada morta na casa do namorado na segunda-feira (10). José se entregou à polícia e está preso preventivamente por feminicídio.
Suspeito teria usado celular da vítima
Conforme informações divulgadas pelo Metrópoles, após o crime, José teria pegado o celular de Joviana e enviado mensagens para a mãe dela com o objetivo de fazer parecer que a jovem estava bem.
Durante o interrogatório, segundo fontes ouvidas pelo veículo, o suspeito teria confirmado que enviou as mensagens “com o intuito de se passar por ela”.
Em uma das mensagens enviadas pelo Instagram, o homem teria escrito para a mãe da vítima: “Oii mãe sou eu. Deixei meu carregador em casa, tô sem bateria. Eu e o José conseguimos folga pra hoje. Passei muito mal por conta da bebida.”
As mensagens teriam sido enviadas entre a sexta-feira (8) e a segunda-feira (10), período em que a família ainda não sabia o que havia acontecido.
Segundo a investigação, durante a madrugada de sexta-feira, por volta das 3h, José teria usado o próprio perfil no Instagram para se passar por Joviana e explicar por que ela não havia entrado em contato com a família.
Mensagens tentaram despistar a mãe
Posteriormente, o suspeito teria utilizado o celular da própria Joviana para continuar a conversa com a mãe dela pelo WhatsApp.
Durante o sábado e o domingo, as mensagens teriam tentado transmitir a impressão de que a jovem estava apenas aproveitando o fim de semana e que retornaria para casa posteriormente.
Em outra mensagem, o suspeito teria escrito: “Não deu nada mãe. Só estamos aproveitando o fim de semana.”
Em seguida, outra mensagem dizia: “Eu quero ir sim pra casa mãe, mas vamos chegar tardeee. Fica melhor.”
A estratégia, porém, não convenceu a mãe da jovem. Conforme as informações divulgadas, a preocupação aumentou durante o domingo e a segunda-feira, diante da falta de notícias concretas sobre Joviana.
A mãe então teria procurado José e informado que havia acionado a polícia para tentar localizar a filha.
Corpo foi encontrado dentro da casa
A polícia foi até a residência de José e encontrou o corpo de Joviana enrolado e com ferimentos no rosto.
A jovem tinha 19 anos. O suspeito, de 21, permanece preso preventivamente e é investigado pelo feminicídio.
A Polícia Civil de Santa Catarina continua as investigações para esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e as circunstâncias em que a vítima foi morta.