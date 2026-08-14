14 de agosto de 2026
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Deic apreende adolescente com revólver, crack e haxixe em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Suspeito foi pego pela Polícia Civil
Suspeito foi pego pela Polícia Civil

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil nesta sexta-feira (14), no bairro Vila Bela, em Taubaté, durante uma ação realizada por policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).

Segundo a Polícia Civil, a equipe cumpria uma ordem judicial de apreensão e internação do adolescente, que deveria ser encaminhado à Fundação Casa. Inicialmente, ele não foi encontrado no endereço conhecido pelos investigadores.

Após trabalho de inteligência, os policiais localizaram o adolescente em outro ponto. Durante a abordagem, foram encontrados com ele um revólver calibre .32 municiado, além de 47 pedras de crack e 31 porções de haxixe.

De acordo com a Deic, o adolescente já possuía registros anteriores por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

O jovem foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa, onde permanece à disposição da Justiça. A arma e as drogas também foram apreendidas.

A Polícia Civil informou que a ação faz parte das operações realizadas pela Deic de Taubaté para combater o tráfico de drogas e retirar armas ilegais de circulação na cidade.

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