14 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Mulher de 24 anos é morta a facadas na frente das filhas pequenas

Por Da Redação | Ribeirão das Neves (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Mulher de 24 anos é morta a facadas na frente das filhas pequenas
Mulher de 24 anos é morta a facadas na frente das filhas pequenas

Uma mulher de 24 anos foi encontrada morta com diversas perfurações de faca na noite desta quinta-feira (13). O crime aconteceu dentro da residência onde a vítima morava, no bairro Vale da Prata.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. No momento do crime, as duas filhas da mulher, uma de 3 anos e outra de apenas 31 dias, estavam dentro do imóvel.

Segundo as informações iniciais, um adolescente de 13 anos relatou ter visto um homem usando uma touca ninja deixando a residência. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem vida.

As crianças foram retiradas do local e ficaram sob os cuidados de uma tia.

Perícia identifica diversas lesões

A perícia esteve na residência e identificou perfurações e lesões no tórax, nas costas, na nuca, no braço e no rosto da vítima.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos necessários.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil abriu investigação para identificar o autor do crime e esclarecer a motivação do homicídio.

As investigações continuam e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço da apuração.

Vítima estava dentro de casa quando foi atacada; filhas de 3 anos e 31 dias estavam no imóvel, e adolescente relatou ter visto suspeito deixar o local.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários