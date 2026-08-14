Uma mulher de 24 anos foi encontrada morta com diversas perfurações de faca na noite desta quinta-feira (13). O crime aconteceu dentro da residência onde a vítima morava, no bairro Vale da Prata.
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O caso foi registrado em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. No momento do crime, as duas filhas da mulher, uma de 3 anos e outra de apenas 31 dias, estavam dentro do imóvel.
Segundo as informações iniciais, um adolescente de 13 anos relatou ter visto um homem usando uma touca ninja deixando a residência. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem vida.
As crianças foram retiradas do local e ficaram sob os cuidados de uma tia.
Perícia identifica diversas lesões
A perícia esteve na residência e identificou perfurações e lesões no tórax, nas costas, na nuca, no braço e no rosto da vítima.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos necessários.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil abriu investigação para identificar o autor do crime e esclarecer a motivação do homicídio.
As investigações continuam e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço da apuração.
Vítima estava dentro de casa quando foi atacada; filhas de 3 anos e 31 dias estavam no imóvel, e adolescente relatou ter visto suspeito deixar o local.