Uma mulher de 24 anos foi encontrada morta com diversas perfurações de faca na noite desta quinta-feira (13). O crime aconteceu dentro da residência onde a vítima morava, no bairro Vale da Prata.

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O caso foi registrado em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. No momento do crime, as duas filhas da mulher, uma de 3 anos e outra de apenas 31 dias, estavam dentro do imóvel.