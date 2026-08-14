Uma mulher de 51 anos morreu após se engasgar com uma coxinha enquanto estava em uma estrada, na noite desta quinta-feira (13). Ela voltava de um passeio com a família quando passou mal após comer o alimento.
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O caso aconteceu em Matão, no interior de São Paulo. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a receber atendimento, mas não resistiu.
A mulher estava em uma estrada vicinal, no trajeto entre Bueno de Andrada e Matão, acompanhada de familiares. Durante o percurso, ela comprou uma coxinha e começou a comer dentro do veículo.
Pouco depois, a mulher se engasgou com o alimento. Os familiares tentaram prestar os primeiros socorros e acionaram equipes de emergência, mas a vítima morreu antes da chegada do atendimento médico.
De acordo com a SSP, a mulher foi socorrida após sofrer a parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Matão e está sendo investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da morte.