14 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Mulher de 51 anos morre após se engasgar com coxinha em estrada

Por Da Redação | Matão (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher de 51 anos morre após se engasgar com coxinha em estrada
Mulher de 51 anos morre após se engasgar com coxinha em estrada

Uma mulher de 51 anos morreu após se engasgar com uma coxinha enquanto estava em uma estrada, na noite desta quinta-feira (13). Ela voltava de um passeio com a família quando passou mal após comer o alimento.

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O caso aconteceu em Matão, no interior de São Paulo. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a receber atendimento, mas não resistiu.

A mulher estava em uma estrada vicinal, no trajeto entre Bueno de Andrada e Matão, acompanhada de familiares. Durante o percurso, ela comprou uma coxinha e começou a comer dentro do veículo.

Pouco depois, a mulher se engasgou com o alimento. Os familiares tentaram prestar os primeiros socorros e acionaram equipes de emergência, mas a vítima morreu antes da chegada do atendimento médico.

De acordo com a SSP, a mulher foi socorrida após sofrer a parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Matão e está sendo investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da morte.

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