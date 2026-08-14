Uma mulher de 51 anos morreu após se engasgar com uma coxinha enquanto estava em uma estrada, na noite desta quinta-feira (13). Ela voltava de um passeio com a família quando passou mal após comer o alimento.

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O caso aconteceu em Matão, no interior de São Paulo. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a receber atendimento, mas não resistiu.