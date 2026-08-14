O bebê Noah Gabriel da Cruz Santos recebeu alta nesta quinta-feira (13) após permanecer internado desde 17 de julho. O recém-nascido havia sido transferido da Santa Casa de Rio Claro para o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) de Bauru, onde continuou o tratamento.

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A alta foi confirmada pelo Hospital das Clínicas da USP de Bauru, em Bauru. A família também anunciou a saída da unidade hospitalar pelas redes sociais. Segundo os familiares, Noah continuará utilizando uma sonda e dará sequência ao tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no “Centrinho” do HC-Bauru.