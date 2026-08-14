Uma adolescente de 17 anos morreu nesta quarta-feira (12) após passar mal enquanto se exercitava em uma academia no bairro João 23. Testemunhas relataram nas redes sociais que a jovem estava na esteira quando apresentou o mal-estar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Fortaleza, onde a adolescente foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, ela morreu no hospital. A causa da morte ainda não foi informada.
A ocorrência foi registrada por meio de um boletim de ocorrência e a Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.
A apuração está sob responsabilidade da 27ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. Os trabalhos investigativos continuam.
Decon recomendou medidas de segurança em academias
A morte ocorre meses após o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), ligado ao Ministério Público do Ceará (MPCE), recomendar que academias reforçassem os procedimentos de segurança para os alunos.
A recomendação foi feita em abril, um dia depois da morte de um aluno que realizava exercícios em uma academia no bairro Parreão.
Entre as medidas recomendadas estão a exigência de atestado médico no momento da matrícula, a realização de avaliação prévia dos alunos, o acompanhamento por profissionais habilitados e a adoção de protocolos para situações de emergência.
As orientações também foram direcionadas às empresas que fazem a intermediação do acesso às academias, como Gympass, TotalPass e plataformas similares.
Região de Fortaleza registrou outras mortes em academias
A morte da adolescente se soma a outros casos registrados em academias da Região Metropolitana de Fortaleza desde julho de 2025.
Confira os casos:
-
13 de julho de 2025: o policial civil Francisco José Alves da Silva Júnior, de 47 anos, morreu enquanto treinava em uma academia. Amigos relataram que ele teria sofrido um infarto.
13 de outubro de 2025: Cristiano Silva Honorato, de 44 anos, morreu após sofrer um mal súbito em uma academia da rede Gaviões. A causa da morte não foi informada.
20 de outubro de 2025: Artur do Nascimento, de 45 anos, morreu após passar mal em outra unidade da rede Gaviões. A causa da morte também não foi informada.
25 de outubro de 2025: a empresária Áurea Maria Rodrigues, de 45 anos, morreu durante uma aula de spinning em uma academia da rede Greenlife, em Maranguape. Segundo a família, ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).
17 de dezembro de 2025: uma aluna morreu em uma academia da rede Smart Fit localizada na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu. Ela recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu.
22 de abril de 2026: o professor de Educação Física Renan Guedes morreu em uma academia da rede MaxForma, no bairro Parreão. A causa da morte não foi informada.
A Polícia Civil continua investigando o caso da adolescente de 17 anos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.