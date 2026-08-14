Uma adolescente de 17 anos morreu nesta quarta-feira (12) após passar mal enquanto se exercitava em uma academia no bairro João 23. Testemunhas relataram nas redes sociais que a jovem estava na esteira quando apresentou o mal-estar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Fortaleza, onde a adolescente foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, ela morreu no hospital. A causa da morte ainda não foi informada.