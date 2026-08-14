14 de agosto de 2026
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Adeus, Carlos Alberto, 62 anos; veja obituário da Urbam

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Adeus, Carlos Alberto aos 62 anos; veja obituário da Urbam
Adeus, Carlos Alberto aos 62 anos; veja obituário da Urbam

Idade: 62 anos
Data de falecimento: 14/08/2026

Velório:
Velório Municipal Paraíso

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 15/08/2026 às 09h00

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Suelen Aline de Melo Harano

Idade: 41 anos
Data de falecimento: 14/08/2026

Velório:
Velório Municipal Paraíso

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 14/08/2026 às 16h30

Carlindo Nunes da Silva

Idade: 77 anos
Data de falecimento: 13/08/2026

Velório:
Igreja Ass. Deus — Rua Visconde de Araxá, 78, Jardim do Lago

Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 15h00

Marcia Regina Almeida Pessôa

Idade: 65 anos
Data de falecimento: 13/08/2026

Velório:
URBAM, Sala 3 — 14/08/2026, das 08h00 às 15h00

Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 15h00

Jose Wilson de Almeida

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 14/08/2026

Velório:
Velório Municipal Santana

Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 14/08/2026 às 15h00

Abilio de Oliveira Almeida

Idade: 92 anos
Data de falecimento: 13/08/2026

Velório:
URBAM, Sala 5 — 14/08/2026, das 09h00 às 13h30

Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 14/08/2026 às 13h30

Heliene Dedino dos Santos

Idade: 59 anos
Data de falecimento: 14/08/2026

Velório:
Velório Municipal Paraíso

Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 14/08/2026 às 11h00

Ana Helena Venancio Umbelino

Idade: 77 anos
Data de falecimento: 13/08/2026

Velório:
Igr. Assembleia de Deus Missão/Vila Tatetuba

Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 10h00

Davi da Silva Santos Cunha

Idade: 0 anos
Data de falecimento: 13/08/2026

Velório:
Direto

Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 10h00

Joaquim Figueiredo Coutinho Filho

Idade: 88 anos
Data de falecimento: 13/08/2026

Velório:
Capela Santo Antonio/Vila Sinhá

Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 14/08/2026 às 09h00

Jose Alves Neto

Idade: 70 anos
Data de falecimento: 13/08/2026

Velório:
Parque das Flores

Sepultamento:
Cemitério Pq. das Flores/SJC — 14/08/2026 às 09h00

Benedito dos Santos

Idade: 72 anos
Data de falecimento: 13/08/2026

Velório:
URBAM, Sala 6 — 13/08/2026, das 23h00 às 09h00

Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 09h00

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