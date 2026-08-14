Idade: 62 anos
Data de falecimento: 14/08/2026
Velório:
Velório Municipal Paraíso
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 15/08/2026 às 09h00
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 14/08/2026 às 16h30
Carlindo Nunes da Silva
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 13/08/2026
Velório:
Igreja Ass. Deus — Rua Visconde de Araxá, 78, Jardim do Lago
Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 15h00
Marcia Regina Almeida Pessôa
Idade: 65 anos
Data de falecimento: 13/08/2026
Velório:
URBAM, Sala 3 — 14/08/2026, das 08h00 às 15h00
Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 15h00
Jose Wilson de Almeida
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 14/08/2026
Velório:
Velório Municipal Santana
Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 14/08/2026 às 15h00
Abilio de Oliveira Almeida
Idade: 92 anos
Data de falecimento: 13/08/2026
Velório:
URBAM, Sala 5 — 14/08/2026, das 09h00 às 13h30
Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 14/08/2026 às 13h30
Heliene Dedino dos Santos
Idade: 59 anos
Data de falecimento: 14/08/2026
Velório:
Velório Municipal Paraíso
Sepultamento:
Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 14/08/2026 às 11h00
Ana Helena Venancio Umbelino
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 13/08/2026
Velório:
Igr. Assembleia de Deus Missão/Vila Tatetuba
Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 10h00
Davi da Silva Santos Cunha
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 13/08/2026
Velório:
Direto
Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 10h00
Joaquim Figueiredo Coutinho Filho
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 13/08/2026
Velório:
Capela Santo Antonio/Vila Sinhá
Sepultamento:
Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 14/08/2026 às 09h00
Jose Alves Neto
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 13/08/2026
Velório:
Parque das Flores
Sepultamento:
Cemitério Pq. das Flores/SJC — 14/08/2026 às 09h00
Benedito dos Santos
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 13/08/2026
Velório:
URBAM, Sala 6 — 13/08/2026, das 23h00 às 09h00
Sepultamento:
Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 14/08/2026 às 09h00