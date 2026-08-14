Um adolescente de 17 anos é acusado de matar a mãe e o irmão após, segundo a polícia e a promotoria dos Estados Unidos, usar o ChatGPT para criar “histórias de fantasia perturbadoras” sobre o assassinato da própria família.

O caso aconteceu em Acton, no estado de Massachusetts, e o jovem será julgado como adulto.

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