14 de agosto de 2026
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FECHAMENTO

Casas Bahia fecha em Cruzeiro; funcionários são pegos de surpresa

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Loja fechou em Cruzeiro
Loja fechou em Cruzeiro

A Casas Bahia encerrou as atividades da unidade localizada no Centro de Cruzeiro, nesta sexta-feira (14). Funcionários que chegaram ao estabelecimento para mais um dia de trabalho foram surpreendidos com a informação de que a loja não abriria mais.

A unidade fazia parte do comércio de Cruzeiro há cerca de 20 anos e contava com 14 funcionários. Segundo informações obtidas pelo Portal Cruzeiro, parte dos trabalhadores deverá ser transferida para a loja da rede em Lorena, enquanto os demais deverão ser desligados da empresa.

O fechamento em Cruzeiro acontece no mesmo dia em que outra tradicional unidade da Casas Bahia na região também permaneceu com as portas fechadas.

Em São José dos Campos, a loja localizada no CenterVale Shopping também amanheceu fechada nesta sexta-feira. Procurado anteriormente, o shopping confirmou que o estabelecimento não havia aberto, mas informou que, naquele momento, ainda não havia recebido uma comunicação oficial da empresa sobre o encerramento definitivo da operação no local.

Reestruturação atinge centenas de lojas

Os fechamentos fazem parte de uma ampla reestruturação promovida pelo Grupo Casas Bahia em todo o país.

Nesta sexta-feira, a companhia iniciou o fechamento de 298 lojas, dentro de um processo de redução de despesas e reorganização de suas operações.

A reestruturação também deverá provocar um impacto significativo no quadro de funcionários. Cerca de 1,9 mil trabalhadores estariam sendo desligados nesta etapa, segundo as informações divulgadas sobre o processo.

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