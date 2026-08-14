A Casas Bahia encerrou as atividades da unidade localizada no Centro de Cruzeiro, nesta sexta-feira (14). Funcionários que chegaram ao estabelecimento para mais um dia de trabalho foram surpreendidos com a informação de que a loja não abriria mais.

A unidade fazia parte do comércio de Cruzeiro há cerca de 20 anos e contava com 14 funcionários. Segundo informações obtidas pelo Portal Cruzeiro, parte dos trabalhadores deverá ser transferida para a loja da rede em Lorena, enquanto os demais deverão ser desligados da empresa.

O fechamento em Cruzeiro acontece no mesmo dia em que outra tradicional unidade da Casas Bahia na região também permaneceu com as portas fechadas.