14 de agosto de 2026
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CRIME BÁRBARO

Brasileira é morta pelo filho de 15 anos com 'mata-leão'

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um adolescente de 15 anos foi detido em Portugal, nesta quinta-feira (13), acusado de matar a própria mãe, uma brasileira de 33 anos, em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), o crime ocorreu na quarta-feira (12), e o jovem teria estrangulado a vítima com um golpe conhecido como “mata-leão”.

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De acordo com as autoridades, o adolescente confessou o crime no dia seguinte. Ele teria permanecido durante toda a noite na residência onde estava o corpo da mãe antes de comunicar o caso às autoridades.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária (PJ), responsável pela investigação. O órgão apura as circunstâncias da morte e também informações relacionadas à convivência familiar.

Outra filha estava na residência

Segundo a Polícia Judiciária, outra filha da brasileira estava na casa no momento do crime. As autoridades também investigam relatos de possíveis maus-tratos físicos e psicológicos envolvendo os filhos.

O caso deverá esclarecer ainda as circunstâncias que antecederam o homicídio e a dinâmica do crime.

Adolescente foi levado para centro educativo

Após ser detido, o adolescente foi encaminhado para um centro educativo na Região Metropolitana de Lisboa.

Ele deverá ser apresentado às autoridades judiciárias, que vão avaliar a aplicação de uma medida tutelar educativa, conforme a legislação portuguesa para menores de idade envolvidos em atos infracionais.

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