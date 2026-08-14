Um adolescente de 15 anos foi detido em Portugal, nesta quinta-feira (13), acusado de matar a própria mãe, uma brasileira de 33 anos, em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), o crime ocorreu na quarta-feira (12), e o jovem teria estrangulado a vítima com um golpe conhecido como “mata-leão”.

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