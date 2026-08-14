14 de agosto de 2026
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Geração de emprego de São José segue em alta e cria 2.225 vagas

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de São José dos Campos

São José dos Campos mantém um cenário positivo na geração de empregos formais em 2026. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Governo Federal, mostram que o município acumulou 2.225 novas vagas com carteira assinada nos seis primeiros meses do ano.

Somente em junho, foram criados 133 novos postos de trabalho formais. O resultado contribuiu para manter o mercado de trabalho joseense em trajetória positiva e reforça a força da economia local.

No acumulado dos últimos 12 meses, entre julho de 2025 e junho de 2026, São José dos Campos registrou 2.084 empregos formais gerados. Atualmente, a cidade conta com 213.555 trabalhadores com carteira assinada, mantendo um dos principais mercados de trabalho do Estado de São Paulo.

O comércio foi o setor que mais gerou empregos formais em junho, com 117 novas vagas. A indústria também apresentou desempenho positivo, com 102 novos postos de trabalho, enquanto a construção civil registrou três novas vagas.

Os números refletem a diversidade da economia de São José dos Campos, que reúne setores importantes para a geração de oportunidades e para o desenvolvimento econômico do município.

Com mais de 2,2 mil novas vagas criadas apenas no primeiro semestre, São José segue fortalecendo seu mercado de trabalho e ampliando as oportunidades para quem busca emprego formal na cidade.

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