Um idoso de 70 anos investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 16 anos com síndrome de Down foi preso nesta quinta-feira (13), em São José dos Campos. Ele foi localizado na rodoviária da cidade depois de ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial utilizado pela Guarda Civil Municipal.
Segundo a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o investigado era considerado avô de criação da adolescente e ajudava a cuidar das crianças na residência da família.
As investigações começaram no início de agosto, quando o pai da jovem procurou a delegacia especializada e relatou suspeitas de abuso sexual.
De acordo com a Polícia Civil, o pai afirmou ter flagrado o idoso observando a adolescente enquanto ela trocava de roupa. Ele também relatou que o investigado teria ameaçado com uma faca o irmão da vítima, de 14 anos, após o adolescente tentar defender a irmã.
Ainda segundo a DDM, o responsável pela jovem entregou aos investigadores imagens registradas por câmeras instaladas na residência, que passaram a fazer parte das apurações sobre a suspeita de abuso sexual.
A identidade da adolescente é preservada por se tratar de vítima menor de idade de um suposto crime sexual.
DDM pediu prisão temporária
Após receber a denúncia, a Delegacia de Defesa da Mulher informou que iniciou diligências preliminares, instaurou inquérito policial e pediu à Justiça a prisão temporária do investigado.
O pedido foi aceito e um mandado foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São José dos Campos.
Com a ordem judicial em mãos, policiais passaram a procurar pelo suspeito.
Segundo a Polícia Civil, surgiram informações de que o homem poderia ter fugido para Minas Gerais, levando a DDM a contar também com a cooperação de policiais civis mineiros durante as buscas. Apesar das diligências realizadas naquele estado, ele não foi encontrado inicialmente.
Reconhecimento facial em rodoviária
A localização ocorreu na tarde de quinta-feira.
Segundo o boletim de ocorrência, o sistema de reconhecimento facial emitiu um alerta após identificar o rosto do homem na Rodoviária de São José dos Campos, localizada na Vila Cardoso.
Guardas municipais foram até o terminal e conseguiram encontrá-lo.
De acordo com a DDM, o idoso estava aguardando para embarcar em um ônibus com destino a Taubaté quando foi abordado.
Após consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram a existência do mandado de prisão temporária. O homem foi levado ao plantão da Delegacia de Defesa da Mulher, onde o cumprimento da ordem judicial foi formalizado.
Preso é levado para cadeia de Caçapava
Depois dos procedimentos na delegacia, o investigado foi encaminhado à Cadeia Pública de Caçapava.
Na manhã desta sexta-feira (14), ele passou por audiência de custódia no Fórum de São José dos Campos e, segundo a Polícia Civil, permaneceu preso.
A DDM continua as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso. O homem deverá permanecer à disposição da Justiça enquanto o inquérito policial prossegue e responderá às acusações no decorrer do processo.