Um idoso de 70 anos investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 16 anos com síndrome de Down foi preso nesta quinta-feira (13), em São José dos Campos. Ele foi localizado na rodoviária da cidade depois de ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial utilizado pela Guarda Civil Municipal.

Segundo a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o investigado era considerado avô de criação da adolescente e ajudava a cuidar das crianças na residência da família.

As investigações começaram no início de agosto, quando o pai da jovem procurou a delegacia especializada e relatou suspeitas de abuso sexual.