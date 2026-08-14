14 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Avô é preso por suspeita de abuso de adolescente em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso
Homem foi preso

Um idoso de 70 anos investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 16 anos com síndrome de Down foi preso nesta quinta-feira (13), em São José dos Campos. Ele foi localizado na rodoviária da cidade depois de ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial utilizado pela Guarda Civil Municipal.

Segundo a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o investigado era considerado avô de criação da adolescente e ajudava a cuidar das crianças na residência da família.

As investigações começaram no início de agosto, quando o pai da jovem procurou a delegacia especializada e relatou suspeitas de abuso sexual.

De acordo com a Polícia Civil, o pai afirmou ter flagrado o idoso observando a adolescente enquanto ela trocava de roupa. Ele também relatou que o investigado teria ameaçado com uma faca o irmão da vítima, de 14 anos, após o adolescente tentar defender a irmã.

Ainda segundo a DDM, o responsável pela jovem entregou aos investigadores imagens registradas por câmeras instaladas na residência, que passaram a fazer parte das apurações sobre a suspeita de abuso sexual.

A identidade da adolescente é preservada por se tratar de vítima menor de idade de um suposto crime sexual.

DDM pediu prisão temporária

Após receber a denúncia, a Delegacia de Defesa da Mulher informou que iniciou diligências preliminares, instaurou inquérito policial e pediu à Justiça a prisão temporária do investigado.

O pedido foi aceito e um mandado foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São José dos Campos.

Com a ordem judicial em mãos, policiais passaram a procurar pelo suspeito.

Segundo a Polícia Civil, surgiram informações de que o homem poderia ter fugido para Minas Gerais, levando a DDM a contar também com a cooperação de policiais civis mineiros durante as buscas. Apesar das diligências realizadas naquele estado, ele não foi encontrado inicialmente.

Reconhecimento facial em rodoviária

A localização ocorreu na tarde de quinta-feira.

Segundo o boletim de ocorrência, o sistema de reconhecimento facial emitiu um alerta após identificar o rosto do homem na Rodoviária de São José dos Campos, localizada na Vila Cardoso.

Guardas municipais foram até o terminal e conseguiram encontrá-lo.

De acordo com a DDM, o idoso estava aguardando para embarcar em um ônibus com destino a Taubaté quando foi abordado.

Após consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram a existência do mandado de prisão temporária. O homem foi levado ao plantão da Delegacia de Defesa da Mulher, onde o cumprimento da ordem judicial foi formalizado.

Preso é levado para cadeia de Caçapava

Depois dos procedimentos na delegacia, o investigado foi encaminhado à Cadeia Pública de Caçapava.

Na manhã desta sexta-feira (14), ele passou por audiência de custódia no Fórum de São José dos Campos e, segundo a Polícia Civil, permaneceu preso.

A DDM continua as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso. O homem deverá permanecer à disposição da Justiça enquanto o inquérito policial prossegue e responderá às acusações no decorrer do processo.

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