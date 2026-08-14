Pauta

A Câmara de Taubaté deve votar na próxima terça-feira (18) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza a venda, por meio de leilão, de um imóvel localizado na área industrial do Piracangaguá, na região do Quiririm.

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Terreno

O terreno tem 6,2 mil metros quadrados e está situado na Avenida José Geraldo de Mattos Barros. "A região integra uma das principais áreas destinadas à instalação de empreendimentos industriais no município", afirmou a Prefeitura.