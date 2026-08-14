Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Taubaté fechou o mês de julho com 516 crianças na fila de espera por uma vaga nas creches municipais.

Para efeito de comparação, em abril, que havia sido o último mês com abertura de matrícula (desde o fim de 2024, a matrícula para crianças a partir dos quatro meses de idade pode ser feita apenas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro), a lista de espera tinha 488 crianças - ou seja, a fila aumentou 5,73% no período.

Promessa de campanha não saiu do papel até agora

Na campanha eleitoral de 2024, o agora prefeito Sérgio Victor (Novo) prometeu "zerar a fila de espera por vagas em creches" por meio de "parcerias com a iniciativa privada". Ainda não foi divulgada, no entanto, uma previsão de quando a promessa sairá do papel.

Ainda em janeiro de 2025, foi criada uma comissão que ficaria responsável por "definir os critérios de seleção de alunos da educação infantil que serão matriculados em escolas particulares, com recursos municipais, a partir da lista de espera". Mas a matrícula dessas crianças em escolas particulares ainda não aconteceu.