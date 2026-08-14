Taubaté fechou o mês de julho com 516 crianças na fila de espera por uma vaga nas creches municipais.
A maior espera é para berçário (255), seguida por maternal 1 (164) e maternal 2 (97).
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Para efeito de comparação, em abril, que havia sido o último mês com abertura de matrícula (desde o fim de 2024, a matrícula para crianças a partir dos quatro meses de idade pode ser feita apenas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro), a lista de espera tinha 488 crianças - ou seja, a fila aumentou 5,73% no período.
Promessa de campanha não saiu do papel até agora
Na campanha eleitoral de 2024, o agora prefeito Sérgio Victor (Novo) prometeu "zerar a fila de espera por vagas em creches" por meio de "parcerias com a iniciativa privada". Ainda não foi divulgada, no entanto, uma previsão de quando a promessa sairá do papel.
Ainda em janeiro de 2025, foi criada uma comissão que ficaria responsável por "definir os critérios de seleção de alunos da educação infantil que serão matriculados em escolas particulares, com recursos municipais, a partir da lista de espera". Mas a matrícula dessas crianças em escolas particulares ainda não aconteceu.
Nessa sexta-feira (14), a reportagem questionou a Prefeitura sobre as medidas que serão tomadas para zerar a fila de espera. Também perguntou se a promessa de contratar vagas em creches particulares sairá do papel. Não houve resposta.
Em outubro de 2025, a Prefeitura abriu uma licitação que previa criar mais 720 vagas na rede municipal, sendo 180 em creches e 540 no ensino fundamental, por meio de ampliações de outras cinco escolas. O contrato poderia custar até R$ 10,9 milhões, mas o certame foi suspenso "para reanálise de alguns elementos e posterior republicação". Entre o fim do ano passado e o início desse ano, por meio da construção de salas de aula modulares, a Prefeitura criou 200 novas vagas em escolas da rede municipal, entre unidades de educação infantil e de ensino fundamental.